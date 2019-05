Oroscopo di oggi 28 maggio | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 28 MAGGIO 2019 TPI – Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di martedì 28 maggio 2019. L’oroscopo di TPI:

L’OROSCOPO DEL 2019

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Oroscopo di oggi martedì 28 maggio 2019

Cari Ariete, questa mattina l’orgoglio avrà la priorità. Non volete proprio saperne di calare la testa, è difficile dimenticare un torto subito e preferite rispondere al fuoco con il fuoco.

L’OROSCOPO DI OGGI DI PAOLO FOX

OROSCOPO DI OGGI DI TPI

Giornata positiva per il Toro. I problemi del quotidiano non potranno danneggiare il vostro buonumore e neanche l’intervento ficcanaso della famiglia che vorrebbe sindacare su alcune vostre scelte per il futuro.

L’OROSCOPO DI DOMANI

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX

Oroscopo di oggi 28 maggio 2019 | Gemelli

Questa potrebbe essere una giornata deleteria per le vostre finanze, fate attenzione al portafogli! Non dovete concedervi uno shopping sfrenato, va bene qualche sfizio ogni tanto ma farla diventare un’abitudine, in un momento finanziario così delicato, potrebbe farvi più male che bene.

I SEGNI FORTUNATI DI GIUGNO 2019

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI GIUGNO 2019

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI GIUGNO 2019

Questo martedì vi offrirà molte opportunità, potrete mettervi in gioco sia a lavoro che in amore. Chi è single potrà finalmente puntare sul cavallo vincente, farsi coraggio e darsi da fare. La fortuna è dalla vostra parte, conviene approfittarne.

L’OROSCOPO DI MAGGIO 2019

Qualche turbolenza in amore potrebbe arruffarvi la criniera. Cari Leone, quando si sbaglia in genere bisogna chiedere scusa e, seppur non vi venga naturale, per il bene del vostro partner e della vostra relazione dovrete imparare a farlo.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo di oggi 28 maggio 2019 | Vergine

Quest’oggi vivrete in preda all’ansia e all’agitazione. Una cattiva notizia vi ha messo di malumore e non avete la forza di controbattere, piuttosto assorbite la negatività e la lasciate regnare su tutto il resto. Forse l’aiuto di un amico potrebbe aiutarvi a riemergere dall’oscurità.

Cari Bilancia, il vostro umore è altalenante. Vorreste sprizzare di gioia anche quando avvertite gli occhi pizzicare dalla tristezza. Cosa vi succede? Fatevi aiutare da chi vi vuole bene.

LE PREVISIONI DELLE STELLE DEL 2019

Novità in arrivo per lo Scorpione. Ultimamente non ve la siete passata alla grande, costantemente tallonati da una nube grigia, ma una svolta è in arrivo così come il sole.

L’OROSCOPO DI OGGI DI BRANKO

Oroscopo di oggi 28 maggio 2019 | Sagittario

Siete reduci da una profonda scottatura e avete deciso di chiudervi a riccio. Non volete più sbottonarvi, avete ingabbiato i sentimenti nel vostro cuore e non date a nessuno la possibilità di aiutarvi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Giornata creativa per il Capricorno che userà il suo tocco magico per impressionare il proprio partner. L’affinità di coppia sarà agevolata dalle stelle che vorranno vedervi felici e spensierati come non lo eravate da un po’.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Arriva un rimprovero dal vostro datore di lavoro e la cosa se in un primo momento vi manda giù, poi vi riporterà su. A mente fredda, realizzate che quello forse era lo scossone di cui avevate bisogno per dimostrare di che pasta siete fatti.

I SEGNI PIÙ FORTUNATI IN AMORE A MAGGIO 2019

Giornata di guerriglia per i Pesci. Cercate di moderare il vostro temperamento bellicoso e anziché costruire castelli di sabbia provate a ragionare con lucidità.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

LE PREVISIONI DI DOMANI

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda maggio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore.

Bene anche l’Ariete, che sul lavoro si dimostra un rullo compressore e ottiene quelle soddisfazioni che aspetta da tanto tempo e sa bene di meritare. Buone notizie anche per il Capricorno, dopo un marzo non proprio all’altezza delle aspettative, e per l’Acquario, in continua crescita dall’inizio del 2019.

I segni fortunati di maggio 2019 secondo Paolo Fox