Oroscopo di domani | 29 maggio 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 29 MAGGIO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, mercoledì 29 maggio 2019:

Oroscopo di domani mercoledì 29 maggio 2019 | Cosa dicono gli astri

Cari Ariete, siamo già (o ancora?) a mercoledì e finalmente s’intravede una luce alla fine del tunnel. L’apatia è stata sostituita dalla voglia di fare, rimettersi in gioco per dimostrare di potercela ancora fare.

Cari Toro, bisogna affrontare i problemi di petto perché lasciarli in un angolino sperando che si risolvano da soli è una tattica che non può funzionare.

L’oroscopo di domani di TPI

Oroscopo di domani 29 maggio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, giornata opaca per voi che siete invece a caccia di colori forti. Lasciate da parte i dissapori coniugali e focalizzatevi su un’ambizione futura.

Gli amici del Cancro potrebbero andare incontro a qualche disguido lavorativo. Una persona a voi vicina, forse proprio il vostro compagno di scrivania, potrebbe aver travisato le vostre azioni e vi ha dichiarato guerra. Guardatevi le spalle.

L’oroscopo di domani di TPI

Cari Leone, giornata di fuoco per la sfera sentimentale. Avete deciso di partire all’attacco, non giocate più in difesa e la vostra preda lo sa, motivo per cui potrebbe essere un po’ prevenuta nei vostri confronti.

Oroscopo di domani 29 maggio 2019 | Vergine

Gli amici della Vergine affronteranno un mercoledì da brividi, ma in senso positivo. Una grande soddisfazione vi aspetta dietro l’angolo, basta soltanto svoltarlo con la giusta velocità senza tentare di affrettare le cose.

Cari Bilancia, il vostro fisico ha bisogno di una tregua. Non sforzatevi troppo di stare al passo con chi non vuole avervi tra i piedi, la vita vi offre molto di più che rincorrere gli altri.

Gli amici dello Scorpione vivranno una giornata intensa, ricca di colpi di scena. Le vostre convinzioni verranno smontate da altre verità che non credevate possibili.

Oroscopo di domani 29 maggio 2019 | Sagittario

Il weekend è ancora distante, ma avete già progettato quello che vi piacerebbe fare. Peccato che il vostro partner non la veda allo stesso modo e tenti di sabotarvi.

Cari Capricorno, l’oroscopo di domani per voi prevede un turbine d’incertezze. Non siete così certi delle scelte prese ultimamente e mettere in dubbio ogni singolo passo ha incrinato anche il vostro rapporto sentimentale.

L’Acquario non sarà molto razionale domani. In preda a un forte istinto, potrebbe commettere l’errore di fare scelte di pancia e pentirvene poi in seguito. Lasciatevi consigliare da chi vi vuole bene.

Cari Pesci, quella di domani sarà la vostra giornata fortunata. Finalmente i nodi vengono al pettine e siete fieri del vostro operato. Una nuova scintilla amorosa potrebbe scoppiare in serata.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 29 maggio | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

