Oroscopo Branko 28 maggio 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 28 MAGGIO 2019 – Sono tanti gli astrologi che ogni giorno propongono il loro oroscopo, ma uno dei più famosi e affidabili è da sempre Branko. Il suo oroscopo è molto seguito, visto che da anni viene pubblicato da importanti testate come il Messaggero.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Branko di oggi per il mio segno? Amore, lavoro, fortuna? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 28 maggio 2019.

Oroscopo Branko 28 maggio 2019 | Previsioni

Pesantezza fisica e mentale sono una conseguenza dell’opposizione tra Marte e Saturno. Nell’ambito professionale potreste andare incontro a qualche turbolenza, per fortuna in serata con l’intervento della Luna potreste respirare un’aria più positiva.

Meno chiacchiere, più azioni. Il Toro oggi dovrà puntare dritto al sodo, dovete raggiungere l’obiettivo che vi eravate prefissati senza lasciarvi contagiare da quello che pensano gli altri.

Oroscopo Branko 28 maggio 2019 | Gemelli

Giornata poco piacevole per chi deve ciondolarvi attorno. Con il nervosismo alle stelle, non potete certo definirvi razionali e neanche chi vi resta affianco. Le incertezze del momento sono dovute alle fasi lunari.

Con la Luna calante in Pesci, questa sarà una fase decisiva per voi che avete in ballo ancora delle scelte da compiere. Qualche passo falso potrebbe rallentare la vostra corsa. L’amore sarà la vostra fonte d’energia.

Con la malinconia delle lune calanti, secondo l’Oroscopo di Branko di questa mattina avrete modo di riflettere su quello che vi manca. Riuscirete anche a mettervi nei panni delle vostre persone care.

Oroscopo Branko 28 maggio 2019 | Vergine

Qualche delusione vi ha lasciato l’amaro in bocca, non tanto in amore quanto nel lavoro. Con la resistenza fisica al minimo, oggi dovete rimettervi in sesto.

Il vostro coniuge sembra un tantino irritato in questi giorni e la colpa potrebbe essere vostra. Trovate il modo di rimediare.

Non è mai troppo tardi per ottenere quello che si vuole. Non importa l’età o il mestiere, cercate di farvi valere. Bisogna cogliere tutti i momenti buoni che arrivano.

Oroscopo Branko 28 maggio 2019 | Sagittario

L’area professionale finalmente vi sorride, siate ottimisti nel vostro lavoro e presto potrete raccoglierne i frutti. Avvertite un certo disagio in questi giorni, tutta colpa della Luna in Pesci, ma presto le stelle torneranno a sorridervi.

Sfruttate il più possibile l’ondata di fortuna che vi ha investito, in particolare nel campo professionale: prendete tutto ciò che potete prima che la Luna entri in Ariete.

Periodo positivo per voi secondo l’oroscopo di Branko, che vi consiglia di investire in nuove attività professionali.

Occhio alla salute, dovreste adottare una dieta equilibrata in questi giorni. Grazie a Marte e Venere potrete godere di un’ottima vita sentimentale, attenzione però a nuovi guadagni: potrebbero essere ingannevoli.

