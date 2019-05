OBBLIGO TELECAMERE ASILI – È arrivato l’atteso obbligo di installare telecamere in tutte le aule delle scuole dell’infanzia (negli asili) e nelle case di cura, in tutte le strutture di assistenza e cura di anziani e disabili. Il via libera è arrivato dal Senato con un emendamento bipartisan al decreto sblocca cantieri delle commissioni Lavori pubblici e Ambiente di Palazzo Madama. L’emendamento è stato firmato da senatori di Lega, M5S, Partito Democratico e Forza Italia.

Obbligo telecamere asili | Telecamere case di cura | Ok in commissione al Senato

La proposta, come annunciato, è stata rivista soltanto sulle coperture. L’esame del provvedimento complessivo, il decreto Sblocca cantieri, era ripreso in mattinata nelle commissioni. Gli emendamenti di governo e relatori, come confermato dal sottosegretario Vito Crimi, saranno presentati in Aula, dove il testo è atteso domani pomeriggio.

“L’emendamento che garantisce la copertura finanziaria al disegno di legge sulla videosorveglianza per le case di riposo e per gli asili dovrebbe essere approvato oggi nel decreto Sblocca cantieri”, aveva riferito in mattinata, al termine della riunione dei capigruppo del Senato, il presidente dei senatori del Movimento Stelle Stefano Patuanelli. “L’emendamento verrà approvato perché firmato da tutti i gruppi”, aveva ricordato.