Si possono stirare, possono essere lavate in lavatrice, accartocciate e immerse nell’acqua. Studiate per essere più sicure e resistenti, oggi, martedì 28 maggio 2019, entrano ufficialmente in circolazione le nuove banconote da 100 e 200 euro. A dare la notizia è la Banca centrale europea.

Perché periodicamente vengono stampate nuove banconote in Euro?

I nuovi biglietti sono parte della serie “Europa”, introdotta gradualmente negli ultimi anni a partire dalla banconota da 5 euro (2013).

Nuove banconote | Perché si chiamano Europa?

Le nuove banconote disegnate da Reinhold Gerstetter hanno l’effige della divinità mitologica ellenica Europa. Regina di Creta che ha dato il nome al nostro continente, Europa è il personaggio mitologico che ha fatto innamorare Zeus. Il mito narra che il re dell’Olimpo si trasformò in un toro bianco per rapirla e portarla a Creta. Zeus ed Europa ebbero tre figli tra cui Minosse, re di Creta.

Nuove banconote da 100 e 200 euro | Sicurezza e resistenza

Le nuove banconote da da 100 e 200 euro sono studiate per essere più sicure. Le stesse caratteristiche le hanno già le banconote da 50 euro in circolazione, ma nei nuovi 100 e 200 euro ci sono elementi nuovi e aggiornati che rendono questi tagli anche più difficili da falsificare.

La mappa del mondo in cui ogni paese è rappresentato da una sua banconota

Sono in grado di resistere a picchi di temperature e possono essere stirati, immersi nell’acqua, accartocciati o persino lavati in lavatrice. E il video della Banca Centrale Europea in testa all’articolo lo dimostra.

Nella parte superiore delle nuove banconote da 100 e 200 euro dove c’è la striscia argentata c’è anche un ologramma con satellite, con il simbolo dell’euro che, muovendo il biglietto, ruota attorno al numero.

Inoltre, sempre muovendo la banconota, la cifra brillante, nell’angolo inferiore sinistro produce l’effetto di una luce che si sposta in senso verticale e il numero cambia colore, passando dal verde smeraldo al blu scuro.

Nuove banconote da 100 e 200 euro | Colore e dimensioni

Le nuove banconote da 100 euro sono prevalentemente di colore verde. Le dimensioni sono 14,7 centimetri per 7,7. Quelle da 200 euro invece sono sul giallo-marrone e sono più lunghe: 15,3 centimetri per 7,7.

Dal 2019 addio alle banconote da 500 euro