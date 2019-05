Murales libreria Utrecht – Uno street artist olandese, Jan Is De Man, ha trasformato la facciata di un palazzo a Utrecht (Olanda) in una gigantesca libreria in stile trompe d’oeil.

Questa magnifica raffigurazione si trova all’angolo fra Amsterdamsestraatweg e Mimosastraat ed è un tributo agli amici dell’artista che vivono in quel condominio.

“Conosco bene le persone che vivono al piano terra ed era da tempo che mi chiedevano di abbellire la facciata del palazzo con una mia opera – ha spiegato lo street artist – Volevano anche farmi sentire libero e mi hanno dato carta bianca, purché portasse qualcosa di positivo anche al vicinato.

La prima idea è stata quella di dipingere un grande smiley, ma non ne ero convinto, era troppo semplice”.

Non solo, Jan Is De Man ha chiesto anche a tutti gli inquilini di quel palazzo di fargli sapere quali fossero i loro libri preferiti: “Abbiamo chiesto alla comunità quali fossero i loro libri preferiti e abbiamo messo insieme 8 lingue e culture nello stesso concept.

Con l’unico criterio di non inserire tra la selezione libri di politica o religiosi, ma oltre a questi, ogni libro era il benvenuto”. Tra i libri raffigurati ci sono autori di vario genere da Anotine de Saint – Euxpery fino a Khaled Hosseini.

Per realizzare l’opera Jan Is De Man, aiutato dal collega Deef Feed, ha impiegato una settimana di lavoro: “La parte più difficile è stata pianificare il tutto e portare l’idea dalla carta al muro di una palazzina, scegliendo il giusto soggetto, pensando se fosse stato adatto al muro”.

