MOTOGP MUGELLO PROGRAMMA ORARI – Ci siamo: è arrivata la settimana del Mugello. Domenica 2 giugno 2019 le moto della MotoGP sfrecceranno sul circuito del Mugello per l’edizione 2019 del GP d’Italia. I piloti più forti del mondo sono pronti a darsi battaglia. Chi trionferà? Valentino Rossi riuscirà a far impazzire di gioia i migliaia di tifosi che affolleranno il circuito? Il 2 giugno la risposta.

DOVE VEDERE IL GP DEL MUGELLO

Ma quando si corre? Quali sono gli orari delle qualifiche e della gara? Di seguito il programma completo con tutti gli orari del Gp del Mugello 2019:

MotoGP Mugello programma | Dirette Sky Sport

Venerdì 31 maggio

9:00-9:40 – FP1 Moto3

9:55-10:40 – FP1 MotoGP

10:55-11:35 – FP1 Moto2

13:15-13:55 – FP2 Moto3

14:10-14:55 – FP2 MotoGP

15:10-15:50 – FP2 Moto2

Sabato 1 giugno

9:00-9:40 – FP3 Moto3

9:55-10:40 – FP3 MotoGP

10:55-11:35 – FP3 Moto2

12:35-13:15 – Qualifiche Moto3

13:30-14:00 – FP4 MotoGP

14:10-14:50 – Qualifiche MotoGP

15:05-15:45 – Qualifiche Moto2

Domenica 2 giugno

8:40-9:00 – Warm-Up Moto3

9:10-9:30 – Warm-Up Moto2

9:40-10:00 – Warm-Up MotoGP

11:00 – Gara Moto3

12:20 – Gara Moto2

14:00 – Gara MotoGP

MotoGP Mugello programma | Dirette TV8

Sabato 1 giugno

12:35-13:15 – Qualifiche Moto3

14:10-14:50 – Qualifiche MotoGP

15:05-15:45 – Qualifiche Moto2

Domenica 2 giugno

11:00 – Gara Moto3

12:20 – Gara Moto2

14:00 – Gara MotoGP

MotoGP Mugello programma | Dirette MotoGP.com

Sabato 1 giugno

9:40 – FP3 MotoGP

13:15 – FP4 e Qualifiche MotoGP

Domenica 2 giugno

9:25 – Warm-up MotoGP

13:30 – Gara MotoGP

Franco Morbidelli e l’esordio al Mugello con la Yamaha

Franco Morbidelli non vede l’ora di correre la gara di casa al Mugello, sesto appuntamento del Motomondiale 2019. Per il centauro del Team Yamaha Petronas sarà la prima volta sul circuito toscano con la Yamaha e i recenti risultati lo fanno ben sperare.

“Sono molto felice di andare al Mugello – le sue parole -. Questa è sempre una gara per me molto emozionante. Sento di avere una certa pressione, perché qui non ho avuto grandi risultati, ma è sempre un Gran Premio divertente davanti a tutti i fan italiani. Cercheremo di essere più veloci che mai ed ottenere il mio miglior risultato. I risultati sono stati molto positivi nelle gare di apertura della stagione e sono fiducioso riguardo alla moto. Non vedo l’ora di incontrare tutti i fan e spero di fare una buona gara”.