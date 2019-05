GRANDE FRATELLO RIASSUNTO – Lunedì 27 maggio è andata in onda l’ottava puntata del Grande Fratello. Il reality show condotto da Barbara D’Urso ha riservato altre grandi sorprese al suo pubblico, tra eliminati, primi finalisti e nuovi concorrenti speciali.

Vediamo che cosa è successo.

Grande Fratello riassunto | Francesca De André, Gennaro e Giorgio

A inizio puntata, la D’Urso anticipa al pubblico che Giorgio – l’ex fidanzato di Francesca – entrerà nella casa per un confronto con la gieffina dopo aver troncato la loro relazione tramite Instagram.

Ma, prima del grande confronto, i riflettori sono tutti puntati su Francesca e le sue relazioni all’interno della casa. Prima, si scaglia contro Martina la quale – nella precedente puntata – avrebbe dato un bacio troppo spinto a Gennaro pur di superare la prova settimanale. “Ci siamo chiarite”, ha spiegato la De André, per poi scagliarsi nuovamente contro l’altra concorrente per un suo presunto debole con l’alcool. “Non facciamo passare Martina per un’alcolizzata”, l’ha rimproverata Vladimir. Subentra anche Gennaro in difesa di Martina e Francesca si arrabbia. Scoppia il litigio, ma poi torna il sereno.

A quel punto è Barbara D’Urso a giocare in attacco. Dopo le varie effusioni dimostrate davanti alle telecamere, la padrona di casa punzecchia i due “amici”. Mentre Vladimir dichiara che c’è un amore nella casa che viene frenato, Barbara chiede alla De André: “Ti consideri single?” e lei risponde: “Bella domanda”.

L’intesa tra Gennaro e Francesca alle stelle prima dell’ottava puntata

“La mia relazione sta andando a rotoli in modo definitivo ma vorrei avere qualche elemento in più sul quale basarmi…”, nel frattempo, però, Barbara mostra a Francesca e Gennaro una clip sulla loro amicizia. “Se ho riavuto il sorriso è solo grazie a Gennaro”, così la De André ferma i punzecchiamenti della D’Urso e degli opinionisti.

Arriva poi un altro dettaglio riguardo l’ex fidanzato, Giorgio. Alessandra, amica della De André, la informa dell’appurato tradimento del ragazzo. Con maggiore chiarezza, adesso Francesca può affrontare Giorgio che entra nella casa del Grande Fratello e subito accusa Alessandra di aver complottato contro di lui. “Ti fanno vedere quello che vogliono”, tuona il ragazzo. “Hai capito che cosa stai perdendo, perché ti comporti da sfigato”, replica furiosa Francesca.

Dopo i gossip su un presunto tradimento, Giorgio entra in casa per un confronto definitivo. #GF16 pic.twitter.com/GVD84unvbV — Grande Fratello (@GrandeFratello) 27 maggio 2019

La situazione degenera e interviene Barbara, che gli chiede: “Hai tradito Francesca?” e lui, con strafottenza, risponde: “Sì, sei contenta?” e prova a difendersi affermando di averlo fatto per ripicca al comportamento di Francesca adottato con Gennaro.

“Sono venuto qua perché hai sofferto tutta la settimana, mentre io ho sofferto prima” , poi tenta di abbracciarla, ma la D’Urso lo sbatte fuori.

Grande Fratello riassunto | Eliminati e primo finalista

Chiuso il televoto, è stato selezionato l’eliminato della serata. La prima a salvarsi è stata Martina. Lo scontro è tra Michael e Serena e tra i due la spunta il primo. Serena è fuori dai giochi, avendo ottenuto il 25% delle preferenze. “Se ne va il più bell’esempio”, commenta Malgioglio in sottofondo.

Diamo il benvenuto in studio all’eliminata di questa sera: grazie Serena per le grandi emozioni che ci hai regalato ♥️#GF16 pic.twitter.com/rtN89TuvkD — Grande Fratello (@GrandeFratello) 27 maggio 2019

In compenso, arriva anche il primo finalista dell’edizione 2019. Chi pescherà la piramide con il tondino nero andrà in nomination: lo becca Valentina, che a sua volta nomina Kiko. Quest’ultimo fa il nome di Gennaro e poi salta fuori Enrico. Televoto flash aperto, a spuntarla è Gennaro. Nessuno capisce quello che sta succedendo, Francesca crede che Gennaro sia stato eliminato. Valentina e Gennaro, gli ultimi due rimasti fuori dal televoto, raggiungono Barbara in studio per poi scoprire la verità: Gennaro è il primo finalista ufficiale del Grande Fratello 2019.

Il pubblico ha deciso: GENNARO VOLA IN FINALE! 🎉 #GF16 pic.twitter.com/lll9cQ3ozc — Grande Fratello (@GrandeFratello) 27 maggio 2019

Grande Fratello riassunto | Entra Taylor Mega

Fuori Vladimir Luxuria, entrata in casa per una settimana, arriva un’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ad animare la vita nella casa più spiata d’Italia. Taylor Mega, la bella influencer, darà filo da torcere alla De André, poiché Gennaro non ha mai fatto mistero del suo debole per Taylor. Barbara D’Urso non perde tempo e subito punzecchia: “È vero o non è vero che mi hai detto che Gennaro è un bellissimo ragazzo?”. Come la vivrà Francesca?

Taylor Mega entra nella casa di #GF16: le altre ragazze come la prenderanno la sua bellezza esplosiva? pic.twitter.com/mKezUKIe5E — Grande Fratello (@GrandeFratello) 27 maggio 2019

Grand Fratello riassunto | E tutto il resto? | Nomination

Barbara D’Urso ritaglia un altro spazio dedicato a Francesca De Andrè, questa volta per parlare della sua infanzia turbolenta. Va in onda una vecchia intervista della ragazza a Domenica Live, dove si parla del periodo passato dalla De André in un istituto di suore.

Anche Daniele ha parlato di un aspetto delicato della sua vita, ammettendo di non essere stato molto felice per un po’ di tempo.

Ma veniamo al dunque. Nuova puntata, nuove nomination. A sfidarsi al televoto di Canale 5 saranno Erica, Enrico e Kiko.

Grazie per essere stati con noi! #GF16 torna lunedì prossimo con una SEMIFINALE DA NON PERDERE!