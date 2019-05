GRANDE FRATELLO FRANCESCA DE ANDRE – Grande lite nella puntata di ieri sera, 27 maggio, per Francesca De André. Arriva finalmente il confronto diretto tra la gieffina e il (ormai ex) fidanzato Giorgio, un capitolo che Cristiano Malgioglio ha poi definito sui social come “momenti stile brutte Telenovelas venezuelane”.

La scorsa settimana è stata molto difficile per la De André, che ha dovuto metabolizzare le dure parole del fidanzato – che l’ha lasciata tramite un post su Instagram – e le diverse indiscrezioni circolate sui giornali riguardo dei possibili tradimenti.

Giorgio Tambellini ha deciso di rientrare nella casa del Grande Fratello per confrontarsi con Francesca e il loro è stato uno scontro davvero acceso. Nella precedente puntata del reality show, a Francesca era stato rivelato che Giorgio l’avesse tradita con la sua migliore amica per poi lasciarla con quel post sui social.

Cosa è successo nella puntata del 27 maggio del Grand Fratello? Il riassunto

Grande Fratello Francesca De André | La resa dei conti con Giorgio

“Sei fatto dalla mattina alla sera?”, è stata la frase che Francesca ha rivolto al fidanzato appena entrato nella casa.

“Quella lì me l’ha presentata la tua amica Alessandra, vuoi che mi struscio come te con quel pupazzo?”, ha replicato il ragazzo sulla difensiva, riferendosi palesemente al legame tra Francesca e Gennaro.

Poi ha rincarato la dose dapprima dicendo di non averla tradita e poi, alle strette, si è smentito: “Sì ti ho tradita, puoi fare tutto quello che ti pare ora”.

Giorgio le si è avvicinato e l’ha stretta in un modo che è poco piaciuto alla padrona di casa, Barbara D’Urso, la quale è prontamente intervenuta: “Ti rifaccio la domanda, hai tradito Francesca?”, “Si va bene sei contenta?” ha risposto sfacciato Giorgio alla provocazione.

A quel punto, la D’Urso si è scatenata: “In realtà non lo sono per niente, Francesca si merita un uomo migliore. Giorgio ti ricordo che la settimana scorsa, tre giorni dopo averla tradita, sei entrato cantando sapore di mare, dicendo che era bravissima e che tu avresti fatto peggio”.

Il ragazzo ha affermato che è tutto un grande complotto contro di lui, che lui non c’entra niente con quel mondo fatto di riflettori, che questa è tutta una trovata del programma per fare ascolti.

La D’Urso, piccata, ha replicato: “Giorgio guarda che non abbiamo bisogno di fare l’audience con te che ti chiudi in macchina, ma ho il dovere di proteggere una ragazza che io ho messo lì nella casa”.

Un’altra storia di tradimento, alla quale però la De André aveva dato un’altra spiegazione: Giorgio allontanatosi in macchina con una donna non per tradirla, bensì per fare abuso di sostanze stupefacenti. Da qui, è facile collegarsi al modo in cui la ragazza abbia deciso di salutare Giorgio appena entrato in casa.

La D’Urso, vedendo il ragazzo avvinghiarsi ancora a Francesca (che non ne voleva sapere di lui), è infine esplosa: “Vai via! Giorgio vai vai che è meglio”.

Che la telenovelas De André sia chiusa?