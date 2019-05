Finale Champions League streaming e diretta tv: ecco dove vedere Tottenham-Liverpool

FINALE CHAMPIONS LEAGUE STREAMING TV – Sabato 1 giugno 2019 alle ore 21 si gioca allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid la finale della Uefa Champions League 2018-2019. In campo il Tottenham di Pochettino e il Liverpool di Klopp.

Le due squadre hanno conquistato la finale grazie a due rimonte clamorose: gli Spurs ai danni dell’Ajax con gol al 96esimo minuto; i Reds contro il Barcellona di Messi che partiva con 3 gol di vantaggio. Un derby inglese che verrà visto in tutto il mondo. Anche in Italia dove la partita verrà trasmessa in diretta su diversi canali.

Dove vedere la finale della Champions League in tv? Sky Sport? Rai? Dazn? In live streaming gratis? Di seguito tutte le risposte:

Finale Champions League streaming | Dove vederla in tv live

La finale della Champions League tra Tottenham e Liverpool sarà visibile via satellite sui canali di Sky Sport e in chiaro, gratis, su Rai 1

Previsto, sia su Sky sia sulla Rai, ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio.

Il calcio d’inizio di Tottenham Liverpool è fissato alle ore 21 di sabato 1 giugno 2019.

Finale Champions League streaming | Dove vederla in live streaming

In live streaming la partita tra Tottenham e Liverpool sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero), e gratis (previa registrazione mail o social network) su RaiPlay.it.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

