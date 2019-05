Elezioni Campobasso: è giallo. I risultati cambiano nella notte | Comunali | Le elezioni comunali di Campobasso si tingono di giallo. Dopo una nottata densa di colpi di scena, infatti, la prefettura questa mattina ha comunicato il risultato definitivo della comunali di Campobasso.

Al ballottaggio andranno la candidata del centrodestra Maria Domenica D’Alessandro, che ha preso il 39,71 per cento, e l’esponente del Movimento 5 Stelle Roberto Gravina, il quale ha ottenuto il 29,41 per cento.

Ieri sera, però, lo scenario era del tutto diverso. Intorno alle 21.30, infatti, il candidato del centrosinistra Antonio Battista indice una conferenza stampa per riconoscere la sua esclusione dal ballottaggio con l’esponente del centrodestra D’Alessandro a beneficio del candidato del M5S.

Nel corso della notte, però, sul sito del ministero dell’Interno i dati dicono tutt’altro: Battista va al ballottaggio, mentre Gravina è escluso.

Succede il caos. Esponenti del Movimento 5 Stelle si recano immediatamente in Comune per capire cosa sia successo. Poco dopo li raggiungono anche gli esponenti del Partito Democratico, i rappresentanti di lista e gli agenti della Digos per tutti i controlli del caso.

In ballo, infatti, ci sono 300 voti di differenza.

Poi, questa mattina, un nuovo colpo di scena: al ballottaggio va Gravina, mentre Battista è escluso.

Sembrerebbe, infatti, che all’origine del dietrofront vi sia stato un errore di calcolo dei voi, poi risolto.

Ma il giallo rimane ed è destinato a far discutere.