Elettra Lamborghini nuovo album – Elettra Lamborghini ha dato il grande annuncio su Instagram: il prossimo 14 giugno uscirà il suo primo album dal titolo Twerking Queen sotto l’etichetta di Universal Music.

Ancora non sono stati annunciati i nomi dei brani contenuti anche se, con molta probabilità, ci saranno i suoi primi due singoli, Pem Pem e Mala, entrambi diventati tormentoni.

Qui sotto la cover:

I fan dovranno ancora avere un po’ di pazienza per l’uscita ufficiale di Twerking Queen ma è già possibile pre-salvarlo sulla piattaforma musicale Spotify. Nel frattempo, sul suo profilo social da oltre 4 milioni di follower, l’ereditiera bolognese e giudice di The Voice of Italy ha pubblicato l’immagine di copertina dell’album.

Una foto molto sexy dove sono ben visibili le sue forme burrose e i suoi tatuaggi leopardati. Non solo, la neo 25enne (il 17 maggio è stato il suo compleanno) ha anche deliziato i suoi follower con una serie di stories in cui si è esibita nella sua mossa più iconica: il twerking.

La Lamborghini, nei video pubblicati su Instagram, è insieme al suo corpo di ballo mentre fa le prove del nuovo tour estivo. Le sue mosse sensuali e il fisico dirompente hanno mandato letteralmente in estasi i fan.

“Siete pronti?”, ha scritto su Instagram. Tra i vip e personaggi dello spettacolo che hanno commentato la sua storia ci sono il rapper Sfera Ebbasta e Simona Ventura, conduttrice del talent in onda il martedì sera su Rai2 The Voice of Italy.

Elettra Lamborghini diventa “Dottor Sorriso” in corsia tra i piccoli pazienti

The Voice of Italy 2019, le anticipazioni della puntata in onda il 28 maggio

The Voice, Elettra Lamborghini snobba il talent e sogna Sanremo: “Per il festival canterei in italiano”

Elettra Lamborghini si prepara a festeggiare i 25 anni: arrivano i primi auguri inaspettati | VIDEO