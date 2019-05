Concorso Navigator news | Bloccato | Data prova selettiva | Ammessi

CONCORSO NAVIGATOR NEWS – DATE PROVE – Ancora cattive notizie per tutti gli aspiranti Navigator che hanno presentato regolarmente la loro candidatura al bando di concorso pubblicato da Anpal (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) ormai oltre due mesi fa.

O meglio, per gli interessati al ruolo di Navigator da diversi giorni ci sono zero notizie: sebbene il termine per presentare le domande sia scaduto lo scorso 8 maggio, infatti, ancora non è stato diffuso l’elenco degli ammessi, né tanto meno sono state ufficializzate le date delle prove di selezione o le modalità del loro svolgimento.

Il motivo? Lo stallo è dovuto alle proteste di 650 precari dell’Anpal, che chiedono la stabilizzazione della loro posizione lavorativa, visto che per alcuni il contratto scadrà a fine maggio. Una situazione davvero assurda, quella dei precari dell’Agenzia, chiamati dal governo giallo-verde al compito di formare i Navigator, ai quali verrà sottoscritto solo un contratto di collaborazione biennale.

L’ultimo sciopero dei precari dell’Anpal, che si sono detti pronti a bloccare tutti i servizi del reddito di cittadinanza, è avvenuto giovedì 23 maggio.

Il compito dei Navigator, nelle intenzioni della maggioranza Lega-Movimento Cinque Stelle, è quello di affiancare i Centri per l’impiego nella ricerca e selezione di un lavoro per tutti i beneficiari del reddito di cittadinanza.

Così, da settimane, i quasi 80mila aspiranti Navigator (per un totale di 3.000 posti disponibili) che hanno presentato la domanda sono alla continua ricerca di informazioni e notizie sul possibile sblocco della situazione. Ma ancora non si sa nulla.

Concorso Navigator news | Anticipazioni su temi, luogo e data prova selettiva

In cosa consisterà, dunque, la prova selettiva per il posto di Navigator? In attesa di notizie ufficiali, quello che emerso finora è che la selezione si dovrebbe svolgere in due giornate. In questo modo, in ognuno dei due casi si dovrebbero presentare 40mila aspiranti Navigator.

Inoltre, gli argomenti del test dovrebbero variare dalla solita cultura generale ad alcune nozioni di economia e in particolare del reddito di cittadinanza. Presenti, inoltre, alcune domande psicoattitudinali.

Per quanto riguarda la data delle prove selettive, probabilmente se ne parlerà non prima di luglio. La sede, invece, sarà a Roma: il luogo più adatto di tutti per una selezione di queste dimensioni, quindi, è la zona della Fiera di Roma.

