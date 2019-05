Chiara Ferragni Lancome critiche prezzo

Chiara Ferragni ha lanciato la sua prima linea di make-up. Fierissima del nuovo successo, la fashion blogger ha immediatamente dato l’annuncio ai suoi follower su Instagram, invitandoli all’acquisto dei prodotti.

Si chiama “Lancome x Chiara Ferragni” ed è la capsule collection della influencer di Cremona. Con un video, Chiara Ferragni ha presentato i suoi prodotti di make-up: rossetti, mascara e una palette che racchiude eyeshadow e rossetti.

Chiara Ferragni Lancome critiche prezzo | La soddisfazione della fashion blogger

Tutto bellissimo e super glitterato, in pieno stile Ferragni. Non manca, ovviamente, l’occhio, marchio di fabbrica della fashion blogger più famosa d’Italia. Accanto al post con la pubblicità di Lancome, la Ferragni ha scritto un lungo messaggio: “Questa è una pietra miliare per me: la mia capsule collection pee Lancome, che sarà disponibile in tutto il mondo. Più tardi nelle storie (qui sono le 5 del mattino) vi mostrerò come appaiono la palette e i prodotti e tutti i diversi tipi di trucco. Per ora, grazie per l’amore e per farmi sentire speciale. La capsula Lancome x Chiara Ferragni è ora disponibile online (link in bio) e presto nei negozi di tutto il mondo ed è migliori di come la sognassi”.

Sotto al post, tanti i fan che hanno commentato complimentandosi per l’ennesimo traguardo raggiunto. Molti i follower che hanno voluto far sapere a Chiara Ferragni di aver acquistato la famosa capsule. Diversi utenti, però, hanno sollevato una questione spinosa: quella del prezzo.

Chiara Ferragni Lancome critiche prezzo | Il prezzo e le critiche

32 euro per il rossetto, 35 euro per il mascara, 59,95 per la palette. Per essere prodotti Lancome, il prezzo rientra esattamente nella media della maison. Qualcuno però l’ha trovato decisamente esagerato: “Costa spropositatamente troppo”, scrive qualcuno. In un altro commento si legge: “È tutto molto bello ma 60 euro per una palette è troppo, soprattutto se pensiamo che gli stessi modelli di altri brand molto più consolidati hanno più colori e costano di meno”.

Insomma, un successo a metà quello della linea di make up della fashion blogger.

