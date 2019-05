BLACK MIRROR 5 – Arriva la nuova e attesissima stagione di Black Mirror, la serie antologica firmata Netflix prodotta da Charlie Brooker che finalmente ha una data: preparate i televisori, perché Black Mirror arriva il 5 giugno 2019.

Ambientato nel futuro, Black Mirror è ispirato al mondo di oggi e ripropone problemi d’attualità coniugati all’evoluzione della tecnologia, con un occhio di riguardo per i media (non a caso, il titolo della serie televisiva si rifà allo schermo nero della televisione).

Ogni episodio di Black Mirror è auto-conclusivo, ciò significa che il telespettatore può seguire la serie nell’ordine che preferisce (anche invertendo le stagioni). Il filo conduttore che unisce le stagioni – e gli episodi – è l‘evoluzione delle nuove tecnologie, come siamo assuefatti da esse e quali sono gli effetti collaterali sull’essere umano.

Cosa aspettarsi da questa quinta stagione? Il trailer pubblicato da Netflix ci presenta tre nuove storie di Black Mirror. Una tra queste è animata da Miley Curys, cantante-attrice conosciuta per l’esordio in Hannah Montana e che in Black Mirror interpreta Ashley O, una cantante in difficoltà che non tollera il mondo circostante.

“Si tratta della storia delle donne nell’industria musicale. Capisco che tutti hanno affrontato le stesse cose, ma penso che le donne… per noi sia più difficile essere considerate seriamente. Le persone pensano che se non stai indossando una tuta aderente e cantando brani pop nessuno vorrebbe vederti esibire”, ha dichiarato Miley Cyrus durante un’intervista alla trasmissione radiofonica Newsbeat di BBC.

Nonostante la storia sia molto vicina alla realtà, quella narrata in Black Mirror non è comunque la storia della Cyrus la quale ha però ammesso: “Amiamo tutto dell’oscurità della tecnologia. Io lo amo”.

Dopo Black Mirror: Bandersnatch, l’episodio interattivo di Netflix, Charlie Brooker ha spiegato che potrebbe essere interessato a replicare l’esperienza producendo un altro episodio con la stessa formula.

“Mentre stavamo creando Bandersnatch, continuavamo a ripeterci ‘non lo faremo mai più’. Proprio come per un parto, conoscendo e quindi controllando il dolore, ho poi pensato che una seconda volta potrebbe esserci, in effetti. Alla fine pensavo infatti ‘aspettate, ho un’idea’. È sicuramente qualcosa che farei di nuovo e so che ci sono molti modi di affrontarla”, ha dichiarato Brooker a Hollywood Reporter.

Black Mirror 5 vi aspetta il 5 giugno 2019 su Netflix.