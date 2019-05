Avatar film streaming live e diretta tv: dove vederlo

AVATAR FILM STREAMING – Stasera martedì 28 maggio 2019 su Italia 1 va in onda il film con i maggiori incassi di sempre: Avatar, la pellicola di successo del 2009 scritta e diretta da James Cameron.

Un film già cult che nel 2019 ha vinto tre premi Oscar: per la miglior fotografia, la miglior scenografia e i migliori effetti speciali. Nel cast attori come Sam Worthington, Stephen Lang e Zoe Saldana.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU AVATAR

Avatar racconta le avventure del protagonista, Jake Sully, un ex marine che viene coinvolto in una missione in un pianeta lontano, Pandora. Poiché però l’atmosfera su Pandora è tossica, è stato sviluppato il Programma Avatar, per collegare la coscienza umana ad un avatar, un corpo biologico guidato a distanza, in grado di sopravvivere all’atmosfera letale del pianeta.

Lì conosce la popolazione locale, i Na’vi, e soprattutto la bellissima Neytiri, di cui si innamora. Alla fine Jake deciderà di combattere proprio a fianco dei Na’vi in una battaglia epica.

Ma dove vedere Avatar, il film questa sera in onda su Italia 1?

Avatar streaming | Diretta Tv

Il film Avatar andrà in onda in prima serata a partire dalle 21.20 su Italia 1, disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 506 per la versione HD.

Chi possiede un decoder Sky, può trovare Italia 1 anche al tasto 106.

Avatar streaming | Dove vedere il film

Se non avete la possibilità di seguire il film in tv, ma potete utilizzare tablet, pc e smartphone, allora potete usufruire di Mediaset Play. La piattaforma mette a disposizione dell’utente i suoi contenuti in diretta streaming, quindi potrete seguire tranquillamente la messa in onda.

Il servizio di streaming e on demand è completamente gratuito. Per accedere ad alcune funzionalità all’utente potrebbe essere richiesta la registrazione. Anche quella, però, non richiede alcun pagamento. Infine, il servizio è disponibile sia su iOS che su Android.

