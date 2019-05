Assegni familiari 2019 | Richiesta | Online | Inps | Domanda | Modello

Assegni familiari 2019 richiesta online – La modalità per fare richiesta degli assegni familiari è cambiata: dal 1° aprile 2019 la domanda per gli Anf (che sta per assegni nucleo familiare), infatti, può essere presentata esclusivamente online sul sito dell’Inps.

L’ente di previdenza ha comunicato il cambio di procedura tramite la circolare n.45 del 22 marzo 2019, nella quale è oltretutto spiegato che per procedere alla richiesta online è necessario munirsi di Pin dispositivo o di credenziali Spid (qui come si ottengono).

La stessa circolare, peraltro, chiariva la possibilità per i lavoratori richiedenti gli Anf di affidarsi ad un ente di Patronato per la trasmissione della domanda, in quanto unici abilitati a tale pratica. Un messaggio dello scorso venerdì 24 maggio sempre dell’Inps, però, ha poi esteso tale abilitazione anche a commercialisti e consulenti del lavoro: anche queste due categorie di professionisti, quindi, potranno trasmettere la documentazione necessaria per la richiesta di assegni familiari.

Assegni familiari 2019 richiesta online | Come fare domanda?

Fino ad aprile 2019, quindi, per procedere con la richiesta di questa particolare prestazione economica – erogata dall’istituto di previdenza in favore dei lavoratori dipendenti, dei pensionati, dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi e dei dipendenti di ditte cessate o fallite – era necessario compilare degli specifici moduli (come ANF/DIP) per poi consegnarli direttamente al datore di lavoro, il quale si occupava di trasmettere la domanda all’Inps; al fine però di limitare il margine di errore sugli importi e di garantire una maggiore protezione dei dati personali l’Inps ha ora previsto questa nuova modalità, che consiste appunto nella richiesta telematica.

A doversi adeguare a questa nuova modalità sia i 2.8 milioni di beneficiari che già ricevono questa prestazione – e che dovranno farne nuovamente richiesta entro il 1 luglio 2019 – che coloro che si avviano a fare domanda di Anf per la prima volta. Esclusi dalla richiesta telematica, invece, i lavoratori dipendenti del settore privato, i quali potranno quindi continuare a compilare il modulo Anf, autonomamente o con l’assistenza di un patronato o Caf, e consegnarlo al proprio datore.

Anche chi ha presentato la domanda lo scorso anno per beneficiare degli assegni familiari fino al 30 giugno 2019 non dovrà fare una nuova richiesta online.

Sempre per via telematica i possessori di Pin dell’Inps o di Spid potranno, con la nuova modalità, controllare autonomamente l’esito della propria domanda nella sezione “Consultazione domanda” o dare comunicazione all’istituto di variazioni del nucleo familiare o del reddito.

Ricordiamo che l’importo degli Anf varia sulla base di diversi fattori, quali la composizione e la tipologia del nucleo familiare e la situazione reddituale complessiva di quel nucleo. In questo senso più alto è il reddito più basso sarà l’importo dell’assegno, mentre vengono riconosciuti importi maggiori ad esempio a nuclei monoparentali o se nel nucleo ci sono degli inabili.

Le tabelle con gli importi degli assegni familiari, pubblicate ogni anno dall’Inps, hanno un periodo di validità che va dal 1° luglio di ogni anno fino al 30 giugno dell’anno successivo.

Assegni familiari 2019: le nuove tabelle 2019-2020