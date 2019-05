🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 27 maggio 2019 | Dati auditel | Share | Grande Fratello | Porta a Porta speciale elezioni

ASCOLTI TV 27 MAGGIO 2019 – LUNEDÌ – Serata molto importante dal punto di vista dei dati Auditel quella di ieri, lunedì 27 maggio 2019. Nel giorno dopo le elezioni europee, infatti, Rai 1 presentava in prima serata uno speciale di Porta a Porta sul voto per l’Europarlamento, con approfondimenti e opinioni.

Un appuntamento insolito per la prima rete nazionale, che in questa stagione ha abituato gli spettatori a grandi programmi e fiction, che hanno sempre riscosso grande successo in termini di audience. Ce la farà a fare lo stesso Bruno Vespa e il suo approfondimento politico?

Anche perché, dall’altro lato della barricata, c’era una Barbara D’Urso più agguerrita che mai, con una nuova puntata del Grande Fratello 2019. Senza dimenticare gli altri canali, dai quali potrebbe arrivare qualche outsider: Italia 1, ad esempio, con il film L’alba del pianeta delle scimmie.

Chi ha vinto, dunque, la serata degli ascolti tv?

Ascolti tv 27 maggio 2019 | Chi ha vinto la serata

Come era prevedibile, tra la politica e la D’Urso vince a mani basse la seconda. Così, nella serata di ieri, il suo Grande Fratello si è rivelato il programma più visto: il reality show di Canale 5 ha ottenuto infatti 3.681.000 ascolti, con uno share del 22,4 per cento. Numeri che migliorano di gran lunga quelli della puntata della settimana precedente.

Delude invece Rai 1, dove il programma di Bruno Vespa, Porta a Porta – Speciale elezioni, si è fermato a 2.478.000 spettatori, per uno share dell’11,6 per cento.

Su Rai 2, il documentario Unici – Edoardo Bennato Tra Rossini e Rock’n’Roll è stato visto da 851.000 persone (3,83 per cento), mentre su Rai 3 il film Il matrimonio che vorrei ha ottenuto il 5,45 per cento, con 1.342.000 ascolti.

Su Italia 1 il film L’alba del pianeta delle scimmie ha appassionato 1.331.000 persone, con uno share del 5,71 per cento, mentre su Rete 4 l’approfondimento politico Quarta repubblica si è fermato a 752.000 ascolti (4,1 per cento).

Molto bene su La 7 invece Propaganda Live – Speciale Elezioni, premiato da 1.133.000 spettatori (6,71 per cento). Su Tv 8, il secondo capitolo del film Karate Kid (La storia continua) ha ottenuto 507.000 ascolti (2,2 per cento), mentre su Nove Radio Italia Live – Il concerto si è fermato a 329.000 spettatori (1,4 per cento).

Ascolti tv 27 maggio 2019 | Lunedì | Access prime time | Auditel ieri sera

Su Rai 1, nella fascia Access prime time, I soliti ignoti di Amadeus ha totalizzato 4.380.000 spettatori con il 16,98 per cento. Vince però Canale 5 con Striscia la Notizia, che ha registrato una media di 4.960.000 spettatori con uno share del 19,1 per cento.

Su Rai 2 l’approfondimento del Tg2 Post raccoglie il 3,5 per cento con 907.000 spettatori. Su Italia 1 la serie CSI ha registrato 1.050.000 ascolti con il 4,1 per cento. Su Rai 3 la storica soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.844.000 spettatori pari al 7,2 per cento.

Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.153.000 ascolti (4,67 per cento), mentre su La 7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber si conferma il terzo programma della fascia, con 2.623.000 spettatori (10,08 per cento).