Trump in Giappone – Il presidente americano Donald Trump è in visita ufficiale in Giappone, insieme a Melania, dove ha incontrato il nuovo imperatore. L’inquilino della Casa Bianca è il primo leader straniero a stringere la mano a Naruhito, succeduto ad Akihito, dopo l’incoronazione avvenuta il primo maggio scorso.

Trump ha incontrato l’imperatore e l’imperatrice Masako al Palazzo Reale nel terzo giorno della sua visita ufficiale nel Sol Levante. Non c’è stato neanche bisogno di traduttori in quanto Naruhito parla perfettamente inglese dopo aver studiato a Oxford. Lo stesso per sua moglie che ha studiato ad Harvard.

A palazzo il presidente Usa e la consorte hanno anche incontrato anche il fratello dell’imperatore, il principe Akishino, e il premier Shinzo Abe, entrambi accompagnati dalle mogli.

Il colloquio politico tra Trump e il primo ministro giapponese si è incentrato soprattutto sui temi della sicurezza internazionale e, in particolare, sulla Corea del Nord e i suoi test missilistici.

“Personalmente, penso che molte cose buone ci saranno con la Corea del Nord, lo sento. Potrei avere ragione, potrei avere torto, ma lo sento”. Il presidente Usa, parlando dei rapporti e dei recenti lanci missilistici di Pyongyang a margine del bilaterale con Shinzo Abe, ha rilevato che “c’è un buon rispetto costruito, potrebbe essere un grande rispetto costruito tra Usa e Corea del Nord, ma vediamo quello che succede”.

Non è mancato un approfondimento sul tema del commercio internazionale per cui Donald Trump ha chiesto relazioni “più eque” tra i due paesi.

