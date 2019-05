Taylor Mega Grande Fratello 2019 | Stasera | 27 maggio 2019 | Anticipazioni | Ospite | Barbara D’Urso

TAYLOR MEGA GRANDE FRATELLO 2019 – Questa sera lunedì 27 maggio 2019 entra nella casa del Grande Fratello Taylor Mega, la bellissima influencer che sicuramente scombinerà gli equilibri all’interno del reality condotto da Barbara D’Urso.

Si prevede dunque una puntata imperdibile. Secondo le ultime indiscrezioni, l’ex di Briatore entra stasera nella casa del Grande Fratello 2019 e ci rimarrà come ospite per una settimana. A svelare l’ingresso della nuova inquilina è stata proprio Barbara D’Urso nella puntata di oggi di Pomeriggio Cinque.

Tutto quello che c’è da sapere sul Grande Fratello

Seguitissima sui social, Taylor Mega porterà nel Grande Fratello 16 tutto il suo stile anticonvenzionale e irriverente. La giovane ha avuto un passato difficile, segnato anche dalla droga, oltre a numerosi flirt con personaggi dello spettacolo.

Volto ormai popolare della televisione, è stata per un breve periodo naufraga dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi.

Ma chi è Taylor Mega, ospite speciale del Grande Fratello nella puntata di stasera 27 maggio 2019? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Chi è Taylor Mega

Taylor Mega Grande Fratello 2019 | Chi è | Instagram

Nel 2018 ha fatto discutere lo scoop secondo cui Taylor Mega avesse una relazione con Flavio Briatore. Nonostante la grande differenza d’età, tra i due sembra che sia intercorso un breve flirt estivo.

Oltre a Flavio Briatore, Taylor Mega avrebbe avuto una frequentazione con l’artista trap Sfera Ebbasta e l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona. A cavallo dell’Isola, inoltre, la ragazza ha avuto una storia con Tony Effe, uno dei membri del gruppo Dark Polo Gang. Ma i due, dopo il ritorno di Taylor dall’Honduras, si sono lasciati.

“Una volta ho perso la coincidenza di un volo economico. Avevo dimenticato il biglietto a bordo e mi avevano anche perso la valigia all’andata: ero furiosa perché non sono abituata ai voli economici, io li chiamo così quelli di linea. Allora ho noleggiato un jet privato da 25 posti solo per me e mia sorella. Da Ibiza a Milano, circa 30mila euro”, le sue parole.

Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 1 milione 600mila persone.

Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello in onda il 27 maggio