Stasera in tv Porta a Porta Rai 1 | 27 maggio

STASERA IN TV PORTA A PORTA RAI 1 – Questa sera, 27 maggio 2019, va in onda la puntata speciale di Porta a Porta – Speciale elezioni. Il programma condotto da Bruno Vespa analizzerà in compagnia dei suoi ospiti i risultati delle Elezioni europee all’indomani del voto.

Rai 1, che in genere negli ultimi due mesi ha intrattenuto il pubblico con gli episodi in replica del Commissario Montalbano, manda in onda uno speciale di Porta a Porta dedicato alle elezioni europee.

Stasera in tv Porta a Porta Rai 1 | Elezioni

Bruno Vespa e i suoi ospiti, in studio e in collegamento, seguiranno l’andamento di queste elezioni, partendo dai primi exit poll fino alla proiezione dei dati reali. Ospiti della serata saranno rappresentanti dei partiti e anche direttori di testate giornalistiche che forniranno i loro commenti nell’arco della puntata.

Il secondo speciale di Porta a Porta permetterà l’analisi del voto europeo e mostrerà i risultati delle elezioni amministrative che vedono al voto il Piemonte e altre grandi città come Firenze, Campobasso, Perugia, Potenza, Bari, Livorno, Bergamo, Modena, Reggio Emilia e Lecce.

Già domenica 26 maggio, alle ore 22:50 su Rai 1, Bruno Vespa ha seguito lo svolgimento delle elezioni, ma la puntata di questa sera sarà dedicata all’analisi del voto europeo.

In Italia la Lega di Matteo Salvini ha trionfato ottenendo il 34 per cento dei voti, primo partito in Italia.

