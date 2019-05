🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv Grande Fratello Canale 5 | Puntata | 27 maggio 2019

STASERA IN TV GRANDE FRATELLO CANALE 5 – Questa sera va in onda l’ottava puntata del Grande Fratello. L’edizione 2019 vede come padrona di casa Barbara D’Urso, la quale dovrà nuovamente mettere sotto torchio Francesca De André nella puntata che andrà in onda questa sera.

Già in precedenza la D’Urso, infatti, aveva più volte fatto notare alla nipote dell’amato Fabrizio De André che il suo rapporto con Gennaro non poteva essere del tutto innocuo, non con quella chimica. Francesca, fedelissima al suo Giorgio, non ha mai battuto ciglio finché non è stata lasciata.

Tutto quello che c’è da sapere sul Grande Fratello 2019

Cosa c’è stasera in tv

Giorgio infatti l’avrebbe mollata tramite Instagram e, senza neppure un confronto diretto, Francesca ha dovuto accettare quella decisione seppur a malincuore. La settimana della De André è stata piuttosto movimentata ed era soltanto questione di tempo prima che scoppiasse la bomba. Infatti a rimetterci è stato proprio Gennaro, con il quale Francesca ha discusso pesantemente per poi fare la pace. Dopo la tempesta arriva il sereno e la loro alchimia sembra più forte che mai, al punto che anche Vladimir Luxuria l’avrebbe notato e sottolineato.

Cosa dirà Barbara D’Urso durante la puntata? Costringerà i due ragazzi ad ammettere la verità?

Stasera in tv Grande Fratello Canale 5 | Di cosa si parlerà?

Nel frattempo, c’è da dire che questa sarà una puntata importante per il Grande Fratello perché sarà definito il primo finalista dell’edizione 2019. A chi toccherà? Che sia Serena Rutelli, favorita dagli italiani?

La Rutelli in realtà è in nomination e dovrà sfidare al televoto sia Martina che Michael. Chi tra questi tre dovrà abbandonare la casa del Grande Fratello?

Per scoprirlo, basterà sintonizzarsi su Canale 5 in prima serata. Che outfit sfoggerà la D’Urso questa sera?

Ecco dove vedere in tv e streaming la puntata del Grande Fratello questa sera