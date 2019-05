Stasera in tv 27 maggio 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | Porta a Porta | Unici | Grande Fratello | Il matrimonio che vorrei

STASERA IN TV 27 MAGGIO – GUIDA TV – Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Cosa c’è stasera su Sky

Ma cosa c’è stasera in tv 27 maggio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 27 maggio 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg 1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Speciale Porta a Porta Elezioni Europee Chi ha vinto?

Questa sera Rai uno propone di lunedì uno speciale di Porta a Porta in prima serata. In vista delle elezioni europee del 26 maggio, il programma condotto da Bruno Vespa dedicherà un grande spazio all’analisi del voto europeo e delle elezioni amministrative.

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Unici Edoardo Bennato Tra Rossini e Rock’n’Roll

Rai 2 invece propone in prima serata un episodio documentario su Edoardo Bennato. Unici Edoardo Bennato tra Rossini e Rock’n’Roll è infatti uno speciale dedicato al celebre rocker italiano e alla sua lunga carriera.

Stasera in tv 27 maggio | Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:30 – Che ci faccio qui

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Il matrimonio che vorrei

Rai 3 invece propone il iflm Il matrimonio che vorrei, una commedia del 2012 con protagonisti Meryl Streep e Tommy Lee Jones.

La trama: protagonisti del film sono marito e moglie, una coppia solida ma annoiata, motivo per cui Kay – la moglie – decide di ravviare un po’ il suo matrimonio. La donna porta il marito in terapia da un noto terapeuta nella cittadina di Great Hope Springs e l’uomo, nonostante sia riluttante all’idea, la segue.

Di seguito il trailer:

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di stasera prevede:

20.30 – Stasera Italia Weekend

21.25 – Quarta repubblica

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro che affronta temi d’attualità, di politica ed economia insieme ai suoi ospiti.

Stasera in tv 27 maggio | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – Tg 5

20:40 – Striscia La Notizia

21.25 – Grande Fratello

Questa sera va in onda l’ottava puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Barbara D’Urso che tornerà a puntare i riflettori su Francesca De Andrè. La gieffina è reduce da un cuore spezzato, ma sembra aver trovato il suo balsamo tra le braccia di Gennaro (nonostante una furiosa lite). La puntata, oltre ai gossip, permetterà di eleggere il primo ufficiale finalista di quest’edizione. Chi sarà l’eliminato tra Serena, Martina e Michael?

Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20.25 – CSI: scena del crimine

21.20 – L’alba del pianeta delle scimmie

Su Italia 1 arriva il film L’alba del pianeta delle scimmie, un film del 2011 diretto da Rupert Wyatt con James Franco e Freida Pinto.

La trama: Will è un giovane scienziato che sta cercando una cura per l’Alzheimer tramite la creazione di un virus benigno capace di riparare i danni provocati dal morbo. La ricerca però viene chiusa e Will tiene con sé una delle sue migliori cavie, lo scimpanzé Caesar. Molto presto, la scimmia inizierà a mutare a causa degli esperimenti.

Il trailer:

La 7

Stasera su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live – Speciale Elezioni

Anche Propaganda Live avrà il suo speciale elezioni per la serata del 27 maggio 2019. Il programma è condotto da Diego Bianchi in arte Zoro.

Stasera in tv 27 maggio | Tv 8

Cosa fanno stasera su Tv 8? La guida tv offre:

20:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Karate Kid II – La storia continua

Su Tv8 va in onda un cult, Karate Kid II – La storia continua.

La trama: Miyagi, maestro di vita e di karate di Daniel, torna dopo quarant’anni nel suo villaggio d’origine, in Giappone, per via del padre in fin di vita. Daniel decide di accompagnarlo nel viaggio.

Di seguito il trailer:

Sky Cinema 1

Sky Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

18:40 – Child 44 – Il bambino n. 44

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Compromessi sposi

Su Sky Cinema 1 arriva in prima visione Compromessi sposi, un film del 2019 con Vincenzo Salemme, Diego Abatantuono, Valeria Bilello e Rosita Celentano.

La trama: Diego e Gaetano sono i protagonisti di questa commedia: uno è un imprenditore del Nord, l’altro il sindaco del Sud. Entrambi si ritrovano consuoceri e l’odio che provano l’uno per l’altro li unirà nel loro intento: sabotare le nozze.

Ecco il trailer:

Sky Sport Uno

Su Sky Sport Uno va in onda Serie A Remix 38a g alle 21:00, mentre alle 21:30 “Senza Giacca”.

Sky Sport Serie A

Torna anche la Serie A, con l’appuntamento USA – Nigeria (diretta) alle 20:20.

Stasera in tv 27 maggio | Sky Uno

20:25 – Best Bakery: pasticcerie d’Italia

21:15 – Italia’s Got Talent

Sky Uno manda in replica l’ultima stagione di Italia’s Got Talent con i quattro giudici Claudio Bisio, Nina Zilli, Luciana Littizzetto e Frank Matano.