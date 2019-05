Serena Williams ha finalmente conosciuto il Royal Baby dei Duchi di Sussex, il piccolo Archie. Grande amica di Meghan Markle, la campionessa di tennis è approdata la settimana scorsa nella sfarzosissima residenza in cui vivono Meghan e Harry, il Frogmore Cottage, la settimana scorsa.

Serena Williams è riuscita a incastrare questo viaggio di piacere nel Regno Unito fra un impegno sportivo e l’altro (presto la vedremo competere sulla terra rossa del Roland Garros, storico Slam francese).

La campionessa 37enne è arrivata nel Regno Unito accompagnata dal marito Alexis Ohanian e dalla figlia Olympia. Per l’occasione, ha deciso di postare sul suo profilo Instagram una foto e un boomerang in cui si mostra raggiante in uno dei tanti salotti della residenza dei Duchi di Sussex. Lo scatto ha ricevuto quasi 160 mila likes.

Per l’occasione era presente anche la stilista canadese Jessica Mulroney, anche lei tra le più care amiche di Meghan.

Pare che sarà proprio fra Serena Williams e Jessica Mulroney che Meghan Markle sceglierà per designare la madrina del suo primogenito. Il ruolo di padrino potrebbe invece toccare a Markus Anderson, direttore creativo della Soho House e migliore amico di Meghan.

Quanto a Meghan e Serena, le due sono grandi amiche dal 2010, quando l’allora attrice hollywoodiana incontrò la celebre tennista durante l’edizione di quell’anno del Superbowl.

Da quel momento, le due non hanno mai smesso di sostenersi a vicenda e pare che sia proprio a Wimbledon, dove Meghan si era recata per supportare l’amica, che l’attuale Duchessa di Sussex ha conosciuto il Principe Harry. Correva l’anno 2016.

Serena Williams è stata fra gli ospiti del Royal Wedding fra Meghan e Harry tenutosi il 19 maggio dell’anno scorso ed è stata vicina alla Duchessa anche durante la sua gravidanza.

