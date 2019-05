Risultati circoscrizione isole Elezioni europee 2019: dati aggiornati definitivi

Risultati circoscrizione isole – Le Elezioni europee 2019 hanno sancito una netta sconfitta per il M5S. Il partito di Luigi Di Maio porta a casa un buon risultato solo nella circoscrizione Isole: Sicilia e Sardegna. Qui i risultati completi.

1. Risultati Italia circoscrizione Isole | Sicilia | Sardegna

Nella circoscrizione Isole – che comprende la Sicilia e la Sardegna – a scrutinio concluso il Movimento 5 Stelle è avanti con il 29,8 per cento. La Lega è al 22,4 per cento, il Pd 18,4 per cento. Forza Italia al 14,7 per cento. Fratelli d’Italia al 7,2 per cento. Ma va detto anche che nella sola Sardegna la Lega è primo partito con il 27 per cento dei voti e il M5S al 25 per cento.

2. Elezioni Europee 2019 Risultati Italia circoscrizioni | Nord Ovest

Nella circoscrizione nord occidentale la Lega ha raggiunto il 40,6 per cento dei consensi. Il Partito democratico il 23,4 per cento. Il Movimento 5 Stelle l’11,1 per cento. Forza Italia l’8,7 per cento. Fratelli d’Italia il 5,6 per cento. +Europa il 3,2 per cento. Europa Verde al 2,4 per cento. La Sinistra all’1,4 per cento. Altri partiti al 3,1 per cento.

3. Circoscrizione Nord Est

Nella circoscrizione nord orientale la Lega arriva al 41 per cento. Il Pd al 23,7 per cento. Il M5S si ferma al 10,3 per cento. Forza Italia al 5,8 per cento. Fratelli d’Italia al 5,7 per cento. +Europa al 3,4 per cento. Europa Verde al 3,1 per cento. La Sinistra all’1,4 per cento. Altri partiti al 4,8 per cento.

4. Elezioni Europee 2019 Risultati Italia circoscrizioni | Centro

Nella circoscrizione centrale la Lega arriva al 33,4 per cento. Il Pd al 26,8 per cento. Il Movimento 5 Stelle al 15,9 per cento. Fratelli d’Italia al 6,9 per cento. Forza Italia al 6,2 per cento. +Europa al 2,9 per cento. Europa Verde al 2,1 per cento. La Sinistra al 2,2 per cento. Altri partiti al 3,5.

5. Circoscrizione Sud

Il M5S è il primo partito al Sud con il 29,9 per cento. La Lega viene indicata nelle proiezioni al 23,3 per cento. Il Partito Democratico al 17,8 per cento. Forza Italia all’12,2 per cento. Fratelli d’Italia al 7,5 per cento. +Europa al 3,1 per cento. Europa Verde all’1,6 per cento. La Sinistra all’2,0 per cento. Altri partiti al 2,7 per cento.

