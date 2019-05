Quando arriva l’estate 2019 – Il maltempo sembra non voler finire in Italia, ma niente paura: l’estate sta arrivando.

Questo inizio di settimana, infatti, è stato caratterizzato dal maltempo, che si è abbattuto su molte regioni d’Italia. Precipitazioni un po’ ovunque e temperature in calo, sotto le media stagionali, hanno caratterizzato colpito regioni come Liguria, la bassa Lombardia, l’Emilia Romagna, basso Veneto. Anche la parte ovest della Sardegna, il Lazio e le aree ioniche comprese fra la Calabria e la Basilicata sono state raggiunte da piogge e freddo.

Le prossime ore saranno caratterizzate ancora da pioggia e basse temperature, ma da venerdì, secondo Il Meteo è previsto l’arrivo dell’estate.

In 13 regioni italiane è stata già diramata l’allerta gialla per le prossime ore. Le zone sotto osservazione sono quelle del Piave pedemontano in Veneto, l’Emilia-Romagna, la Toscana, l’Umbria, il Lazio, l’Abruzzo, la Campania, il Molise, la Basilicata, la Puglia, la Calabria, la Sicilia e sul settore orientale della Sardegna. Particolare attenzione è riposta sull’Emilia-Romagna, già colpita di recente da un’ondata di maltempo, dove l’allerta maltempo è arancione, oggi e domani.

Tuttavia a partire da venerdì lo scenario cambierà radicalmente e sulla Penisola arriverà finalmente un primo assaggio di estate. In arrivo, infatti, c’è l’anticiclone delle Azzorre, che, insieme a quello africano, interesserà il nord e i versanti tirrenici del centro, con un aumento delle temperature che arriveranno a sfiorare i 30 gradi. Al Sud, invece, il tempo dovrebbe restare ancora instabile, per poi stabilizzarsi all’inizio della prossima settimana.