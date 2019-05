Previsioni meteo oggi 27 maggio 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 27 MAGGIO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, lunedì 27 maggio 2019:

Previsioni meteo oggi 27 maggio 2019 | NORD

Il meteo di oggi al Nord prevede tante nubi sparse ovunque con piogge diffuse sul settore meridionale del Piemonte e Lombardia, ma anche Liguria, Veneto, Friuli Venezia-Giulia ed Emilia-Romagna.

Le precipitazioni si estenderanno in mattinata anche nelle altre aree, mentre in serata assumeranno carattere temporalesco.

CENTRO E SARDEGNA

Cielo molto nuvoloso o coperto con deboli piogge sia durante la notte che a prima mattina sul centro peninsulare, più insistenti sulla Sardegna. Durante la giornata saranno presenti diverse precipitazioni a carattere prevalentemente temporalesco sia sul settore tirrenico che sull’isola. Un certo miglioramento sulla Sardegna è previsto in tarda serata.

SUD E SICILIA

Precipitazioni diffuse sulle aree tirreniche peninsulari e sulla Sicilia. Qualche schiarita su Calabria e salento durante la serata.

Previsioni meteo oggi lunedì 27 maggio 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in leggero calo su Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Molise e Puglia garganica, mentre saranno stazionarie altrove.

Massime in diminuzione sulla Sicilia occidentale e più sensibile al Nord ad eccezione della Valle D’Aosta dove invece le temperature saranno in aumento.

VENTI

Venti moderati su Liguria e Sardegna, deboli orientali sul restante settentrione e sulla Toscana. Moderati invece i sud-orientali sulle altre regioni peninsulari.

MARI

Mare agitato nel Canale di Sardegna, molto mossi gli altri mari localmente agitati il mare di Sardegna e lo Ionio Settentrionale.