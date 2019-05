Porta a Porta speciale elezioni 2019 | Bruno Vespa | Ospiti | Rai 1 | Stasera | 27 maggio

PORTA A PORTA SPECIALE ELEZIONI 2019 – Questa sera, lunedì 27 maggio 2019, va in onda su Rai 1 uno speciale di Porta a Porta, la storica trasmissione condotta da Bruno Vespa, per analizzare con ospiti in studio i risultati delle elezioni Europee e delle amministrative dopo il voto di ieri.

Uno speciale in prima serata a partire dalle 21.25 per analizzare l’esito del voto che ha portato all’elezione dei nuovi rappresentanti italiani del Parlamento europeo. Ma non solo. Dalle 14 di oggi 27 maggio, infatti, si sono aperti gli scrutini negli oltre 3mila comuni chiamati alle urne.

TUTTE LE NOTIZIE SULLE ELEZIONI EUROPEE

Bruno Vespa con i suoi ospiti commenterà i risultati di queste Europee 2019, che hanno visto il netto trionfo della Lega di Matteo Salvini, giunta al 34,3%. L’analisi toccherà anche il tema del crollo del Movimento Cinque Stelle di Luigi Di Maio, fermo solo al 17%.

Che influenza avrà questo voto sul governo guidato da Giuseppe Conte? Salvini, forte di questo risultato, deciderà di staccare la spina o proseguirà con gli alleati del M5s nonostante le continue tensioni?

I RISULTATI DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

In studio nello speciale di stasera di Porta a Porta insieme a Bruno Vespa ci saranno i principali esponenti politici dei diversi partiti, opinionisti, giornalisti e direttori di giornale. Porta a Porta, dopo lo speciale di ieri notte in diretta su Rai 1, sbarca in prima serata per un appuntamento speciale in collaborazione con il Tg1.

Nell’analisi del voto si parlerà anche della crescita del Pd di Zingaretti, del crollo di Forza Italia che scende sotto il 10 per cento dei consensi e dell’ottimo risultato di Fratelli d’Italia di Girogia Meloni. Inoltre spazio ai risultati delle elezioni amministrative che riguardano città importanti come Firenze e la regione Piemonte.

Appuntamento dunque questa sera, lunedì 27 maggio 2019, dalle 21.25 su Rai 1 con Porta a Porta speciale elezioni 2019.