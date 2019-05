Pamela Prati novità | Pamela Perricciolo | Intervista | Donna Pamela

PAMELA PRATI NOVITÀ PAMELA PERRICCIOLO INTERVISTA – Nuovo capitolo del caso Pamela Prati che continua a regalare ogni giorno colpi di scena incredibili. Torna a parlare dopo tempo una delle protagoniste del Pratiful, come questa vera e propria telenovela è stata ribattezzata sui social. Stiamo parlando di Pamela Perricciolo, una delle agenti di Pamela prati, che ha raccontato la sua verità in una lunga intervista a Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano.

L’avvocato della Prati: “Non è più gossip, la Magistratura potrebbe indagare”

L’intervista integrale uscirà domani 29 maggio 2019, ma intanto Dagospia ha pubblicato in anteprima alcuni estratti davvero choc: “Tutte e tre abbiamo delle responsabilità in questa storia (parla Pamela Perricciolo e si riferisce a Pamela Prati ed Eliana Michelazzo, ndr), la password dell’account di Mark Caltagirone la ha Pamela Prati, Simone Coppi è un fake inventato tanti anni fa, gestito anche dalla Michelazzo”, dichiara Pamela Perricciolo.

“Noi tre avevamo firmato da un legale un accordo di riservatezza, quindi tutte abbiamo interesse a tacere, no? E’ stato un gioco, non ci sono colpe legali, io ho deciso di dire la verità ma le altre due non lo faranno mai. Eliana prende 7000 euro a puntata dalla d’Urso, io non voglio né soldi né la tv. Pamela ha dei debiti, il cachet di Domenica In le è stato pignorato”, riporta ancora Dagospia riprendendo questa intervista bomba a Donna Pamela.