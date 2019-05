Oroscopo di oggi 27 maggio | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 27 MAGGIO 2019 TPI – Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di lunedì 27 maggio 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi lunedì 27 maggio 2019

Il weekend è soltanto un lontano ricordo ormai, ma soffrite ancora del jet lag. Cari Ariete, forza e coraggio perché una nuova settimana sta per cominciare e non potete affrontarla con quel broncio!

Con le stelle dalla vostra parte, avvertite finalmente la giusta dose d’energia scorrervi nelle vene. Non avete paura di quello che vi aspetta, soprattutto in campo professionale.

Oroscopo di oggi 27 maggio 2019 | Gemelli

Giornata grigia per gli amici dei Gemelli, vorreste soltanto un po’ di luce e invece una tempesta si staglia all’orizzonte. Di recente avete subito un grave torto e non riuscite a metabolizzare la sconfitta.

Con Cupido dalla vostra, darete finalmente ascolto al vostro cuore. Chi è single potrà lanciarsi verso nuove opportunità, mentre chi è stabile in coppia potrebbe muovere un passo avanti nella relazione.

Cari Leone, questa non sarà una giornata positiva per voi che amate tanto il vostro orgoglio. A volte dovreste imparare ad assecondare la vena razionale piuttosto che l’istinto.

Oroscopo di oggi 27 maggio 2019 | Vergine

Giornata uggiosa per gli amici della Vergine, a causa di una delusione sentimentale che non vuole lasciarvi andare. Avete messo in discussione tutte le vostre precedenti scelte, ma dovete imparare a reagire.

Giornata d’incomprensioni per voi. Cari Bilancia, non sempre riuscite a comprendere le decisioni degli altri e del resto non è neanche vostro compito farlo. Oggi, però, cercate di essere più empatici e di ridurre al minimo la polemica.

Siete abituati a controllare tutto e tutti, ma oggi vi scontrerete contro un muro solido. Cari Scorpione, la sfera sentimentale non vi aiuterà ad affrontare al meglio questo lunedì. Il vostro partner avrebbe qualcosa da ridire nei vostri riguardi.

Oroscopo di oggi 27 maggio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, siete in una botte di ferro. Niente sembra turbare il vostro equilibrio, neanche i problemi lavorativi possono angosciarvi. Qual è il trucco?

Angoscia e tensione sono divenuti il vostro mantra lavorativo. Ultimamente non si respira una bell’aria e il pensiero di mollare tutto e cominciare da zero è il vostro diavolo tentatore. Non dategli ascolti, piuttosto lottate.

Cari Acquario, la vostra pazienza verrà messa a dura prova ma cercate di mantenere la calma e non date soddisfazione a chi vuole vedervi piegato in due.

Amici dei Pesci, questa sarà una giornata molto serena per voi che aspettavate da tempo delle risposte alle vostre domande. La sfera sentimentale purtroppo vi riserverà qualche tiro mancino.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda maggio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore.

Bene anche l’Ariete, che sul lavoro si dimostra un rullo compressore e ottiene quelle soddisfazioni che aspetta da tanto tempo e sa bene di meritare. Buone notizie anche per il Capricorno, dopo un marzo non proprio all’altezza delle aspettative, e per l’Acquario, in continua crescita dall’inizio del 2019.

I segni fortunati di maggio 2019 secondo Paolo Fox