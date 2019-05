Oroscopo di domani | 28 maggio 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 28 MAGGIO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, martedì 28 maggio 2019:

Martedì di fuoco per l’Ariete che non vuole proprio saperne di calare la testa. Non volete dimenticare il torto subito e preferite ripagare il nemico con la stessa moneta. Non sempre la vendetta ha il sapore della vittoria.

Cari Toro, quella di domani sarà una giornata positiva per voi che cercate di aggrapparvi alla positività nonostante i problemi quotidiani. La famiglia potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote, soprattutto riguardo alcune decisioni nell’immediato futuro.

Oroscopo di domani 28 maggio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, attenzione alle finanze. Nella giornata di domani sarete tentati da alcune spese folli, ma è davvero quello di cui avete bisogno? Cercate di fare chiarezza sulle vostre attuali priorità.

Gli amici del Cancro saranno felici di sapere che domani sarà una giornata ricca di opportunità, lavorative quanto sentimentali. La fortuna finalmente vi sorride e potrebbe condurvi verso nuovi sbocchi professionali.

Cari Leone, l’amore non è stato clemente con voi e domani potrebbe punirvi ancor di più. Chiedere scusa non vi esce naturale, ma forse per il vostro partner dovreste fare uno sforzo.

Oroscopo di domani 28 maggio 2019 | Vergine

Gli amici della Vergine vivranno una giornata in preda all’agitazione nell’indomani. Qualche cattiva notizia vi ha messo di malumore e non riuscite a metabolizzare al meglio le vostre opzioni. Lasciatevi consigliare da un amico, un altro punto di vista potrebbe fare al caso vostro.

Gli amici della Bilancia per la giornata di domani dovranno avere a che fare con un umore dissonante. Felicità e tristezza si alterneranno dandovi l’impressione di non saper gestire più la vostra routine. Ogni tanto dovreste imparare anche a chiedere aiuto e soprattutto a dire di no.

Cari Scorpione, cos’è quello, uno spiraglio di sole? Dopo un periodo grigio, finalmente è tornata la luce. L’oroscopo di domani per voi sarà clemente, novità in arrivo.

Oroscopo di domani 28 maggio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, una polemica dopo l’altra vi hanno portato a una chiusura ermetica. Non avete intenzione di sbottonarvi troppo, non se questo comporta esporre i vostri sentimenti e allora preferite stare per conto vostro a leccarvi le ferite in perfetta solitudine. Ma è davvero questo quello di cui avete bisogno?

Cari Capricorno, giornata creativa per voi che amate sempre sorprendere chi volete bene. La vostra affinità di coppia sarà aiutata dalle stelle, che vorranno vedervi felici, spensierati e soddisfatti almeno dal punto di vista sentimentale.

Gli amici dell’Acquario avranno qualche rimprovero sul posto di lavoro. Se in un primo momento la cosa vi scoraggerà, a mente fredda vi sentirete soltanto più stimolati a dimostrare di poter fare di meglio.

Cari Pesci, riponete le armi. Quella di domani non sarà la giornata adatta a guidare un esercito in una battaglia inesistente. Talvolta bisogna rendersi conto che non si costruisce una città su fondamenta di sabbia. Cercate di essere più obiettivi.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 28 maggio | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

