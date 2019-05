Oroscopo Branko 27 maggio 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 27 MAGGIO 2019 – Sono tanti gli astrologi che ogni giorno propongono il loro oroscopo, ma uno dei più famosi e affidabili è da sempre Branko. Il suo oroscopo è molto seguito, visto che da anni viene pubblicato da importanti testate come il Messaggero.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Branko di oggi per il mio segno? Amore, lavoro, fortuna? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 27 maggio 2019.

Oroscopo Branko 27 maggio 2019 | Previsioni

Cala il sipario su un periodo della vostra vita professionale. Chiusa una porta, se ne aprirà un’altra. Avete le carte in regola per programmare quello che verrà in futuro, all’amore ci penserete in un secondo momento.

Arriva una conclusione nella vostra vita, soprattutto in campo professionale, ma attenzione: potrebbe trattarsi di una conclusione soltanto simbolica, dovete tenere gli occhi aperti e darvi da fare.

Oroscopo Branko 27 maggio 2019 | Gemelli

Con la Luna oggi più forte di ieri accanto a Nettuno, potreste risentire di qualche acciacco fisico, non vi accanite troppo e focalizzatevi su uno studio sociale, ad esempio potete dire di conoscere bene i vostri colleghi?

Siete in una fase di nuovi inizi, una ripresa fortunata anche grazie alla Luna ultimo quarto in Pesci che vi aiuta con le nuove iniziative.

Il periodo di riflessione è ormai giunto al termine, dovete prepararvi alla fase d’attacco. Ci sono ancora degli intoppi a lavoro, ma dovrete superarli.

Oroscopo Branko 27 maggio 2019 | Vergine

Prendetevi una pausa, cari Vergine, perché avrete bisogno di tanta riflessione prima di prendere una decisione. Il nervosismo non aiuterà a risolvere i conflitti, per fortuna in amore va tutto bene.

Grande prova di resistenza fisica quest’oggi per voi. Dovete essere più prudenti con il corpo e cercare di risparmiare energie. Un po’ di fortuna in campo professionale, avrete modo di incontrare nuove persone e avviare nuove collaborazioni.

Chi ha intenzione di mettere in piedi una nuova storia d’amore, dovrà rivalutare un po’ le sue carte perché questa non è la giornata adatta ai nuovi inizi. Piuttosto, cercate prima di mettere ordine nella vostra vita e il resto verrà da sé.

Oroscopo Branko 27 maggio 2019 | Sagittario

Occhio alle sviste, non è tutto oro quello che luccica e potreste essere vittime di un abbaglio. In particolare, fate attenzione all’aspetto burocratico e legale. Non prendete decisioni professionali importanti, piuttosto prendetevi del tempo per riflettere.

Zero sintonia quest’oggi con le persone che vi circondano, in particolare i vostri colleghi sembrano viaggiare su un binario opposto al vostro. Ma, in fondo, non è niente di nuovo per voi, che siete ormai abituati a prendere decisioni in solitudine. Le stelle sono dalla vostra parte.

Giornata positiva per gli affari, peccato che il vostro umore sia stato contagiato da qualche faida famigliare. Avete dovuto sostituire le mancanze altrui, anche a lavoro, e a lungo andare la cosa è diventata pesante.

Vorreste spensieratezza e ottimismo, invece vivete sommersi da una coltre di serietà che inizia a soffocarvi. Il vostro egocentrismo è arrivato alle stelle, forse dovreste fare un passo indietro.

