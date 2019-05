Chi sono gli italiani eletti Parlamento europeo

Italiani eletti al Parlamento europeo | Chi sono, partito per partito

Italiani eletti al parlamento europeo – Il 26 maggio i cittadini dei 28 paesi Ue hanno votato per eleggere i loro rappresentati al Parlamento europeo [elezioni europee: i risultati]: in Italia si è affermato come primo partito la Lega, mentre il secondo posto è stato vinto dal Partito democratico [i risultati in Italia].

Le urne europee hanno evidenziato un forte calo delle preferenze per il Movimento Cinque stelle, arrivato terzo dietro al Partito democratico con un numero di voti molto al di sotto delle aspettative.

Ma chi sono gli italiani che siederanno nel Parlamento europeo tra il 2019 e il 2024? Di seguito tutti gli eletti, divisi per circoscrizioni:

Parlamentari europei italiani 2019 | Nord Ovest

Lega: Salvini, Ciocca, Sardone, Tovaglieri, Lancini, Gancia, Zambelli, Panza, Zanni e Cappellari.

Pd: Pisapia, Tinagli, Majorino, Toia, Benifei.

M5S: Evi, Beghin, Danzì.

Forza Italia: Berlusconi, Salini e Comi.

Fratelli d’Italia: Meloni, Fidanza.

Italiani eletti al Parlamento europeo | Nord Est

Lega: Salvini, Bizzotto, Da Re, Borchia, Basso, Lizzi e Dreosto.

Pd: Calenda, Gualmini, De Castro e Moretti.

M5S: Zullo, Pignedoli.

Forza Italia: Berlusoni, Pivetti.

Fratelli d’Italia: Meloni, Berlato.

Italiani eletti al Parlamento europeo | Centro

Lega: Salvini, Ceccardi, Rinaldi, Bonfrisco, Adinoldi, Regimenti.

Pd: Bonafé, Sassoli, Bartolo, Danti, Smeriglio, Gualtieri.

M5S: Castaldo, Rondinelli, Nogarin.

Fratelli d’Italia: Meloni, Procaccini.

Forza Italia: Tajaini.

Parlamentari europei italiani 2019 | Sud

M5S: Gemma, Ferrara, Pedicini, D’Amato, Adinolfi e Furore.

Lega: Salvini, Casanova, Caroppo, Vuolo, Grant e Sofo.

Pd: Roberti, Ferrandino, Cozzolino e Picierno.

Forza Italia: Berlusoni, Patricello e Matusciello.

Fratelli d’Italia: Meloni, Fitto.

Italiani eletti al Parlamento europeo | Isole

M5S: D. Giarruso e Corrao.

Lega: Salvini, Tardino e Donato.

Pd: Bartolo, Chinnici e Soddu.

Forza Italia: Berlusconi, Milazzo.

Fratelli d’Italia: Meloni, Stancanelli.

