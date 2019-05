Il matrimonio che vorrei film | Trama | Cast | Trailer | Meryl Streep | Tommy Lee Jones | Rai 3

IL MATRIMONIO CHE VORREI FILM – Va in onda questa sera, lunedì 27 maggio 2019, alle ore 21.20 su Rai 3 il film Il matrimonio che vorrei, una commedia del 2012 con un cast stellare che vede tra gli altri Meryl Streep e Tommy Lee Jones.

Il film è diretto da David Frankel. Ma di cosa parla Il matrimonio che vorrei? Qual è la trama, il cast e il trailer della pellicola in onda questa sera lunedì 27 maggio su Rai 3? Ecco tutto quello c’è da sapere.

Il matrimonio che vorrei film | Trama

Il matrimonio che vorrei, Hope springs il titolo originale, racconta la storia di Kay e Arnold, i protagonisti della storia interpretati da Meryl Streep e Tommy Lee Jones. I due sono sposati da oltre trent’anni e nonostante il passare del tempo sono fedeli e uniti.

Tuttavia soprattutto Kay capisce che la passione che un tempo li legava non c’è più, e vorrebbe per questo cercare di ravvivare il loro matrimonio, specie per quanto riguarda la loro intimità.

La donna viene a conoscenza dell’esistenza di un noto terapeuta di coppia, e riesce a convincere il marito, solitamente schivo, ad andarci. La proposta del personaggio interpretato da Meryl Streep è forte e un po’ folle: affrontare insieme una settimana di terapia di coppia a Great Hope Springs.

I due sposi, di nuovo insieme, tornano a dormire dopo tempo nello stesso letto, fanno vari tentativi per ritrovare l’intimità perduta ma con scarsi risultati. In generale il terapeuta, il Dr. Feld, dice che hanno fatto numerosi progressi e possono tornare a casa.

I due protagonisti del film Il matrimonio che vorrei, tornati nella loro Omaha, riprendono però le vecchie abitudini. Finalmente Kay e Arnold riescono nuovamente a fare l’amore con passione, r dopo un anno rinnovano la loro promessa di matrimonio.

Il matrimonio che vorrei film | Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film in onda stasera 27 maggio 2019 dalle 21.20 su Rai 3.

Il matrimonio che vorrei film | Cast

Un cast d’eccezione per il film Il matrimonio che vorrei, commedia del 2012 diretta da David Frankel. Nel cast su tutti Meryl Streep e Tommy Lee Jones nei panni dei due coniugi. Il terapeuta, il dottor Bernie Feld, è interpretato da Steve Carell.

Nel cast anche anche Elisabeth Shue e Jean Smart. Appuntamento questa sera dalle 21.20 su Rai 3.