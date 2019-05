Harry Meghan Frogmore Cottage – Diventare vicini di casa di Harry e Meghan è possibile. Per molti appassionati della Royal Family si tratterebbe di un sogno che diventa realtà.

L’unico particolare affinché questo desiderio si avveri è disporre di circa 1 milione di sterline. Sì perché è proprio questa la cifra richiesta per una villa messa in vendita a una ventina di minuti a piedi dal Frogmore Cottage, la residenza ufficiale dei Duchi di Sussex.

La notizia è stata battuta dal tabloid “Daily Mail” che ne ha diffuso anche le foto: l’immobile è messo in vendita dall’agenzia immobiliare internazionale Winkworth Estate & Letting Agents.

La villa in questione si trova a King’s Road, Windsor, e si estende su tre piani. Al piano terra c’è un ampio ingresso, una sala da pranzo e una cucina che dà direttamente sul cortile.

Al primo piano, invece, c’è la camera da letto padronale, un’altra stanza più piccola, un salotto e un bagno. Al terzo piano, ci sono altre due camere da letto e ulteriori servizi igienici.

Anthony Blackstone, direttore di filiale dell’agenzia immobiliare che ha messo in vendita la casa, ha dichiarato: “La proprietà rappresenta una grande opportunità per i fortunati acquirenti”.

Unico particolare da non sottovalutare: la casa andrebbe completamente rinnovata per cui, oltre al milione di sterline per acquistarla, andrebbe spesa una cifra importante anche per la ristrutturazione.

