GRANDE FRATELLO STREAMING 27 MAGGIO – Questa sera va in onda l’ottava puntata del Grande Fratello, l’amato reality di Canale 5 che vede alla conduzione Barbara D’Urso.

Cosa ci aspetta in questa nuova puntata del Grande Fratello? Sicuramente grande attenzione sarà data a Francesca De André e alle sue reazioni post rivelazione da parte del fidanzato Giorgio, che ha deciso di lasciarla tramite Instagram.

La De André non l’ha presa molto bene e ha reagito in modo spropositato litigando anche con Gennaro, il suo unico “amico” all’interno della casa. Tra i due per fortuna la tempesta è placata al punto che la loro alchimia ha raggiunto vette elevate (anche grazie allo zampino di Vladimir Luxuria). Ma cosa avrà da dire Barbara D’Urso in merito? Proprio lei che più volte ha pungolato Francesca chiedendole perché definisse il loro rapporto una semplice “amicizia” quando è evidente che è molto di più?

Le anticipazioni dell’ottava puntata del Grande Fratello

Questa sarà una puntata importante per il Grande Fratello perché verrà annunciato il primo finalista. A chi toccherà? Ovviamente la puntata darà spazio anche ai nominati: chi tra Serena, Martina e Michael dovrà abbandonare la casa del Grande Fratello?

Per scoprirlo, bisognerà seguire il reality show. Ma dove? Ve lo diciamo noi.

Grande Fratello streaming 27 maggio | Dove vedere in tv

L’ottava puntata del Grande Fratello va in onda su Canale 5. Trovate il canale ammiraglio di Mediaset al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 505 per la versione HD.

Chi ha un abbonamento Sky può trovare Canale 5 anche al tasto 105.

Grande Fratello streaming 27 maggio | Dove vedere in diretta streaming

Chi vuole seguire il Grande Fratello in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay. Utilizzando pc, smartphone e tablet si può accedere gratuitamente (previa registrazione) alla piattaforma streaming e seguire la diretta del programma.

Chi non può guardare il Grande Fratello questa sera, potrà recuperarlo anche in un secondo momento grazie alla funzione on demand.

Il Grande Fratello vi aspetta questa sera 27 maggio 2019 alle ore 21:25 su Canale 5.