GRANDE FRATELLO – La nuova puntata del Grande Fratello andrà in onda lunedì 27 maggio 2019 e per l’occasione Barbara D’Urso affronterà sicuramente uno dei temi più caldi della casa: il legame tra Francesca De André e Gennaro sembra essersi consolidato sempre più, si può ancora parlare d’amicizia?

Stando allo scambio di battute tra i due “amici” prima della messa in onda del GF, pare di no.

Grande Fratello | “Perché non mi dai un bacio?”

Francesca De André ne ha passate di tutti i colori negli ultimi tempi. Dopo aver parlato di presunti tradimenti (prima con Roxy, poi con un’altra Francesca), il fidanzato Giorgio ha deciso di mettere in pausa la loro relazione e l’ha fatto tramite un post su Instagram. La notizia ha devastato la De André. Questa non è stata una settimana facile per lei e, infatti, al primo pretesto ha attaccato briga proprio con Gennaro.

I due, però, hanno subito fatto pace e Gennaro non ha perso tempo. “Perché non mi dai un bacio in bocca?”. Arriva così, lapidaria, la domanda del concorrente, mentre abbraccia Francesca sul divano.

La ragazza, vedendolo avvicinarsi pericolosamente, l’ha fermato dicendo: “Forse non hai capito ancora come funziona, prima di tutto se volessi non te lo darei mai io per prima e poi io non bacio gli amici”.

Gennaro dall’alto della sua furbizia allora le ha risposto: “E allora tu non sei mia amica”, per poi tornare a scambiarsi coccole, mostrando il grande feeling che li unisce e che farà sicuramente discutere. Del resto, Francesca e Gennaro hanno espresso la volontà di conoscersi anche al di fuori della casa del Grande Fratello, dando manforte al pensiero di Barbara D’Urso (e di tutti gli italiani) su un amore pronto a sbocciare.

Stando a sentire la De André però, si parla ancora d’amicizia.

Chissà cosa ne penserà Barbara D’Urso a riguardo. Sintonizzatevi stasera su Canale 5 per scoprirlo.

