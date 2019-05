GRANDE FRATELLO ANTICIPAZIONI – Lunedì 27 maggio 2019 arriva una nuova puntata del Grande Fratello. I concorrenti hanno abbandonato momentaneamente la casa più osservata d’Italia in occasione delle elezioni europee e, dopo l’uscita super blindata, sono pronti per affrontare una nuova puntata.

Cosa succederà questa sera? Quali sono le anticipazioni della puntata? Cosa combinerà questa volta Francesca De André?

Grande Fratello anticipazioni | 27 maggio 2019

Un confronto atteso finalmente darà vita a questa nuova puntata del Grande Fratello. La scorsa settimana, Francesca De André è stata lasciata dal fidanzato tramite un post su Instagram e la giovane concorrente non l’ha presa bene.

Questa è stata una settimana intensa, di recupero per la De André che parallelamente ha allontanato anche Gennaro a causa di un forte litigio che ha particolarmente scosso Lillio.

Il ragazzo non si sarebbe mai aspettato certe parole da Francesca, ma è pur vero che la concorrente ha dovuto incassare una batosta dopo l’altra da quando è entrata nella casa del Grande Fratello e l’ultima forse è stata troppo pesante da mandar giù.

Francesca è stata lasciata da Giorgio su Instagram, senza nessun contatto diretto. Una mancanza che ha poi portato la De André ad esplodere e prendersela con il primo sotto tiro, quale Gennaro. Per fortuna, dopo la pioggia arriva l’arcobaleno: Francesca e Gennaro sembrano aver fatto pace, anche grazie ai consigli di Vladimir Luxuria, concorrente temporanea della casa, che ha supportato il ragazzo.

Francesca e Gennaro sono stati avvistati mano nella mano: che stia finalmente nascendo del tenero tra i due, dando ragione alle idee (sempre manifestate) di Barbara D’Urso?

La padrona di casa non si lascerà sfuggire l’occasione di ribadire una volta per tutta la propria posizione in merito e pretenderà soltanto la verità dai due neo piccioncini.

Grande Fratello anticipazioni | Primo finalista | Nomination

Nella puntata di lunedì 27 maggio 2019 si scoprirà anche il primo finalista di quest’edizione. Il Grande Fratello non ha spiegato come ciò avverrà, quale meccanismo seguirà per decretare il primo finalista ufficiale ma immaginiamo che si utilizzi la classica strategia del televoto.

Tra i più papabili figura sicuramente Serena Rutelli, un volto amato dal pubblico italiano che ha scatenato una forte empatia a causa del suo bagaglio passato. Ma Serena è attualmente in nomination e si gioca la permanenza nella casa con Martina Nasoni e Michael Terlizzi.

Chi dovrà abbandonare la casa del Grande Fratello? Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 alle ore 21:25 per una nuova puntata del reality show.