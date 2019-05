Giro d’Italia 2019 giorno riposo oggi | Corsa Rosa | 16esima tappa

GIRO D’ITALIA 2019 GIORNO RIPOSO – Oggi, lunedì 27 maggio 2019, il Giro d’Italia 2019 si ferma. La Corsa Rosa infatti oggi non prenderà il via. Niente panico, nessun imprevisto: tutto da programma. Si tratta della seconda e ultima pausa di questa 102esima edizione

Dopo la quindicesima tappa, il Giro torna dunque a fermarsi: i ciclisti avranno il modo di ricaricare le batterie in vista del forcing finale che regalerà grandi emozioni sulle montagne e non solo.

Dopo la tappa di ieri la classifica generale ha iniziato a delinearsi. Ma vediamo insieme la classifica (la top 10) dopo la quindicesima tappa:

La classifica generale dopo la quindicesima (15a) tappa

Richard Carapaz 64h 24’ Primoz Roglic + 47″ Vincenzo Nibali + 1′ 47″ Rafal Majka + 2′ 35″ Mikel Landa + 3′ 15″ Bauke Mollema + 3′ 38″ Jan Polanc + 4′ 12″ Simon Yates + 5′ 24″ Pavel Sivakov + 5′ 48″ Miguel Angel Lopez + 5′ 55″

Domani, martedì 28 maggio 2019, la sedicesima tappa: tappa alpina che presenta 194 chilometri e 4800 metri di dislivello. Si parte in salita da Lovere a Rovetta e quindi si scalano i Passi della Presolana e della Croce di Salven. Quest’ultima immette in Val Camonica che viene risalita fino a Cedegolo dove si scala l’inedita salita di Cevo per scendere su Demo e quindi raggiungere Edolo dove la corsa svolta verso l’Aprica (via Santicolo). Discesa fino a Tirano e quindi risalita della valle dell’Adda fino a Mazzo di Valtellina per scalare il Passo del Mortirolo dal versante classico con pendenze fino al 18 per cento. Dopo la discesa su Monno la corsa deve risalire gli ultimi 15 chilometri con pendenze medie blande (3-4 per cento) fino all’arrivo.

