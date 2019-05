Un giovane trans e la sua prima rasatura: il nuovo spot Gillette è LGBT | VIDEO

GilLette spot trans

Il nuovo spot firmato Gillette mostra il momento in cui un padre insegna al figlio transgender come radersi per la prima volta.

Il protagonista del video è Samson Bonkeabantu Brown, un giovane transessuale canadese che sotto lo sguardo fiero e attento del padre si avventura nella sua prima rasatura.

L’annuncio fa parte della campagna #MyBestSelf di Gilette ed ha ottenuto già oltre 400mila views da quando è stato caricato, il 23 maggio scorso.

“Sono contento di aver acquistato una virilità tale da riuscire a radermi – dice il transgender nello spot – sono un uomo e ne sono davvero felice. Non è solo la mia transizione: è la transizione di tutti coloro che mi circondano”.

GilLette spot trans | il messaggio di Brown

Sui suoi canali social Brown sottolinea la speranza che questo video possa lanciare un messaggio chiaro ad altri trans come lui che la loro vita può essere piena di amore e supporto da parte della famiglia e non solo.

Un impegno nel sociale che Gillette aveva già espresso in altre iniziative promozionali: l’ultima che era stata rilasciata era quella a sostegno del movimento #MeToo.

La base di tutto lo storytelling è lo storico slogan “il meglio di un uomo”. Ma nel video si vedono anche scene che mostrano il sessismo in diverse situazioni della nostra vita, dai film alla quotidianità.

Lo spot Gillette a favore del #MeToo | VIDEO

