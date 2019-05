Finale Europa League streaming live e diretta tv: ecco dove vedere Chelsea Arsenal

FINALE EUROPA LEAGUE STREAMING TV – Mercoledì 29 maggio 2019 alle ore 21.00 si gioca a Baku la finale dell’Europa League 2018-2019. Ad affrontarsi il Chelsea di Maurizio Sarri e l’Arsenal di Unai Emery. Chi avrà la meglio?

Dove vedere la finale di Europa League in tv? Sky Sport? Rai? Dazn? In streaming gratis? Di seguito tutte le informazioni utili e le probabili formazioni.

Finale Europa League streaming | Dove vederla in tv

La finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal andrà in onda sul canale satellitare (e quindi a pagamento) Sky Sport e in chiaro (gratis) su TV8. Telecronaca di Massimo Marianella e commento tecnico di Luca Marchegiani.

Sky dedicherà alla sfida europea un ampio pre e post partita con interviste a tutti i protagonisti, approfondimenti e dibattito in studio con i vari esperti. Il programma sarà condotto da Anna Billò, con Fayna, Daniele Adani, Massimo Ambrosini e Riccardo Trevisani.

Il calcio d’inizio di Chelsea Arsenal è fissato alle ore 21.00

Finale Europa League streaming | Dove vederla live

Non potete seguire la partita in tv? Niente panico, la sfida sarà trasmessa anche in streaming live. La finale sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero).

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming. Quali? Ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

