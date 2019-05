Fabio Fazio incontra Freccero: vicino il ritorno a Raidue

Fabio Fazio verso Raidue: incontro con il direttore Freccero a Milano | Fabio Fazio è sempre più vicino al trasloco su Raidue. Il conduttore di “Che tempo che fa“, infatti, ha incontrato nel pomeriggio di lunedì 27 maggio il direttore del secondo canale Rai Carlo Freccero.

L’incontro tra i due sarebbe stato molto positivo e la trattativa per l’approdo del presentatore nei palinsesti di Raidue per la prossima stagione televisiva sarebbe in fase molto avanzata.

Il conduttore (qui la sua biografia) avrebbe la possibilità di riproporre il talk show, quest’anno in onda la domenica in prima serata su Raiuno e il lunedì in seconda serata con una sorta di spinoff, con la possibilità di trasmettere anche un’anteprima della trasmissione nella fascia preserale.

Continuano i rumor, dunque, che vogliono Fabio Fazio sempre più lontano da Raiuno. Dopo i rumor che lo volevano in trattative con Discovery, ecco arriva un’ulteriore conferma di un probabile trasloco del conduttore.

Già lo scorso 10 aprile, Carlo Freccero, interpellato sull’argomento, si era detto entusiasta all’idea di poter lavorare nuovamente con Fazio dichiarando, nel corso di un’intervista: “Mi piacerebbe molto riprendermelo, perché insieme abbiamo fatto cose belle”.

Per il presentatore si tratterebbe di un ritorno al secondo canale Rai, visto che per anni ha condotto su Raidue la celebre trasmissione Quelli che il calcio. Agli occhi di molti, però, questa mossa, se venisse attuata, sarebbe letta per lo più come un’operazione per togliere dalla principale rete italiana un presentatore scomodo come Fazio, spesso attaccato anche dal leader della Lega Matteo Salvini.