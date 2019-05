Fabio Fazio Rai 2 | Che tempo che fa | Carlo Freccero | Salini

FABIO FAZIO RAI 2 – Manca di fatto solo l’ufficialità. Fabio Fazio è infatti a un passo dal traslocare su Rai 2 a partire dalla prossima stagione televisiva. Il popolare conduttore dovrebbe così lasciare Rai 1 per passare sulla rete diretta da Carlo Freccero, occupando sempre la fascia della domenica sera.

L’ipotesi è sempre più concreta dopo l’incontro avuto a Milano proprio con il direttore di Rai 2, che accoglierebbe Fazio ben volentieri nella propria scuderia. Il confronto avuto tra i due è ritenuto molto positivo.

La trattativa è ben avviata, tanto che Fazio e Freccero avrebbero già discusso di come strutturare il nuovo programma su Rai 2, che potrebbe avere un’anteprima nel preserale. Che tempo che fa d’altronde è nel mirino delle critiche già da tempo, in particolare da parte del ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ha più volte criticato lo stipendio di Fazio.

Nelle ultime settimane era arrivata la decisione di cancellare le ultime puntate di Che fuori tempo che fa, il talk show condotto sempre da Fabio Fazio il lunedì in seconda serata su Rai 1. La decisione, presa dal direttore di Rai 1 Teresa De Santis, aveva fatto infuriare l’amministratore delegato di viale Mazzini Fabrizio Salini, che non era stato informato della scelta.

Alla fine la decisione di “retrocedere” Fazio su Rai 2: una scelta che molti valutano come politica, vista la volontà della Lega di mettere sempre più le mani sui palinsesti della tv pubblica.

Quanto guadagna Fabio Fazio

Fabio Fazio in queste settimane ha incontrato più volte l’ad Rai Salini, per definire quello che sarà il suo futuro. Non si sarebbe parlato dell’annoso tema del compenso di Fazio, che nelle ultime settimane ha aperto un dibattito anche a livello politico, con il ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha più volte chiesto una riduzione dello stipendio dell’ex presentatore di Quelli che il calcio.

Ecco che allora si apre la pista Rai 2 nel futuro immediato di Fabio Fazio: d’altronde Freccero conosce bene Fazio: è stato lui infatti a portarlo inizialmente a Rai all’epoca di Quelli che il calcio, oltre ad averlo fatto esordire in prima serata con Anima mia.