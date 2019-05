Il discorso di Zingaretti dopo il secondo posto del PD alle Elezioni Europee 2019

Zingaretti Discorso Europee| Elezioni Europee 2019 | PD secondo partito in Italia

Zingaretti discorso europee – Le seconde proiezioni indicano questi dati: Lega: 33.1 Partito democratico: 21.7 Movimento Cinque Stelle: 19.0 Forza Italia: 8.5 Fratelli d’Italia: 6.3 +Europa: 3.4 Europa Verde: 2.7 La sinistra: 1.7 Altri: 3.6.

In Italia si sono chiuse le urne alle 23 per le elezioni europee 2019. Secondo i primi exit poll, il Partito Democratico è dato per secondo con tra 21 e 24 per cento e supera il Movimento Cinque Stelle.

Ecco il discorso di Zingaretti dopo il secondo posto del Partito Democratico alle Elezioni Europee 2019.

Elezioni Europee 2019 | Pd secondo in Italia

“Molto soddisfatti per l’esito elettorale, la scelta della lista unitaria è stata vincente. Il bipolarismo è tornato a essere centrato sulla presenza del Pd”. Lo ha detto il segretario Pd Nicola Zingaretti in una dichiarazione al Nazareno.

“Non rinunceremo al sogno europeo, nonostante il rischio di forze sovraniste e contrarie all’Unione europea”, ha detto poi Nicola Zingaretti, subito dopo le prime proiezioni.

“L’Italia deve contare di più, si apre una nuova stagione di un bipolarismo che vede una destra estremistra e un altro fronte di un centro sinistra che grazie anche a questo voto avrà un nuovo futuro e radicamento sociale nel nostro paese”, ha infine aggiunto il segretario del Partito Democratico.

Prima del discorso di Zingaretti, aveva parlato anche il vicesegretario Pd Andrea Orlando al Nazareno: “Il Partito democratico c’è, è in campo, è la forza sulla quale costruire l’alternativa”.

