Il discorso di Di Maio dopo il terzo posto del M5S alle Elezioni Europee 2019

Di Maio Discorso Europee| Elezioni Europee 2019 | M5S terzo partito in Italia

Di Maio discorso europee – Le terze proiezioni indicano questi dati: Lega 33,57, Pd 23,92, M5S 16,59, Forza Italia 7,74, Fratelli d’Italia 5,77, +Europa 3,44, Europa Verde 2,62, La sinistra 1,92.

In Italia si sono chiuse le urne alle 23 per le elezioni europee 2019. Secondo i primi exit poll, il Partito Democratico è dato per secondo con tra 21 e 24 per cento e supera il Movimento Cinque Stelle.

Ecco il discorso del leader pentastellato Di Maio dopo il terzo posto alle Elezioni Europee 2019:

“Siamo stati penalizzati dall’astensione, soprattutto al Sud, ma ora testa bassa e lavorare”, è questo il primo commento di Luigi Di Maio, dopo le proiezioni che vedono il Movimento Cinque Stelle dopo la Lega e il Partito Democratico.

Poi Di Maio ha aggiunto: “Restiamo comunque ago della bilancia in questo governo. Da qui in avanti più attenzione ai territori”.

A conclusione del suo discorso Di Maio ha poi parlato di futuro: “Adesso continuiamo a lavorare, costruiamo una cabina di regia per migliorare”

