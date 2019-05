Europee 2019 risultati Lituania: chi ha vinto | Aggiornamenti live

Elezioni Europee Lituania 2019 risultati | Chi ha vinto | Aggiornamenti live | Voti | Seggi

Elezioni Europee Lituania 2019 risultati | In Lituania vengono eletti 11 eurodeputati. Alle europee in Lituania, i risultati parziali indicano la vittoria dei conservatori di Unione per la Patria (Ts-Lkd) con il 18,6 per cento, seguiti dai socialdemocratici con il 16,6 per cento. Il partito populista al potere l’Unione dei Verdi e Contadini lituani (Lvzs), è terzo al 13,5 per cento.

