Europee 2019 Italia chi ha vinto | Risultati | Vincitori | Seggi | Partiti | Liste | Europee 26 maggio 2019

Europee 2019 Italia chi ha vinto | Il 26 maggio 2019 i cittadini italiani si sono recati alle urne per eleggere i 76 eurodeputati che per i prossimi 5 anni faranno parte del Parlamento Ue.

Alle 23 si sono chiuse le urne e sono stati pubblicati subito gli exit poll dei vari istituti demoscopici. Ma chi ha vinto le Europee in Italia? Tutti i sondaggi sono concordi nel dare la Lega come primo partito, sopra il 30 per cento. Al secondo posto si attesta il Partito democratico, dato tra il 21 e il 24 per cento. Scende al terzo posto il Movimento Cinque stelle, che sfiora il 19 per cento.

Quarta Proiezione SWG

Nord Ovest

Lega: 41 per cento

Partito democratico: 23.4 per cento

M5s: 11.5

Forza Italia: 8.4

Fratelli d’Italia: 5.6

+Europa: 3.2

Europa Verde: 24

La Sinistra: 14

Altri: 3.1

Nord-Est

Lega: 41.3 per cento

Pd: 23 per cento

M5s: 10.7

Forza Italia: 5.8

Fratelli d’Italia: 58

+Europa: 3.8

Europa Verde: 3.2

La Sinitra: 1.6

Altri: 4.8

Centro

Lega: 33

Pd: 271

M5s: 157

Fratelli d’Italia: 7

Forza Italia: 6.1

+Europa: 3.2

Europa Verde: 2.2

La Sinistra: 22

Altri: 3.5

Sud

Movimento Cinque Stelle: 29.9

Lega: 24.6

Pd: 168

Forza Italia: 11.7

Fratelli d’Italia: 7.6

+Europa: 3

Europa Verde: 1.9

La Sinistra: 1.8

Altri: 2.7

Seconde proiezioni | SWG

Lega: 33.1

Partito democratico: 21.7

Movimento Cinque Stelle: 19.0

Forza Italia: 8.5

Fratelli d’Italia: 6.3

+Europa: 3.4

Europa Verde: 2.7

La sinistra: 1.7

Altri: 3.6

Le prime proiezioni | SWG (errore 1.1)

Lega: 32 per cento

Partito democratico: 21.7

Movimento Cinque Stelle: 19,6

Forza Italia: 8.6

Fratelli d’Italia: 6.2

+Europa: 3.4

Verdi: 2.8

Sinistra: 1.7

Altri: 4.0

Ecco i dati degli exit poll:

Swg

Lega: 26.5-29.5 per cento

Forza Italia: 9-11 per cento

Partito Democratico: 21-24 per cento

Movimento Cinque Stelle: 20-23 per cento

Fratelli d’Italia: 5-7 per cento

Più Europa: 2.5-3.5 per cento

Europa Verde: 1.5 per cento

Quorum YouTrend/ Sky

Lega: 27-30 per cento

Pd: 21.5-24.5 per cento

M5s: 20-23 per cento

Forza Italia: 9-11 per cento

Fratelli d’Italia: 5-7 per cento

+Europa: 2-4 per cento

La Sinistra: 1.5-3.5 per cento

Verdi: 0,5-1.5 per cento

Altri: 3.5 – 5.5 per cento

Opinio Italia per la Rai

Lega è il primo partito con il 27-31%. Il Pd è al 21-25%, M5s al 18,5-22,5%, Forza Italia all’8-12%, Fratelli d’Italia al 5-7%, Più Europa 2,5-4,5%, Europa Verde 1-3%, La Sinistra 1-3%,

Partito Comunista 0,1-1,5%.

Tecne-Mediaset

In base ai primi intention poll di Tecne per Mediaset, alle Europee la Lega è il primo partito con il 26/30%. Il Pd è al 20,5/24,5%, M5s 18,5/22,5%, Forza Italia

8/12%, Fdi 4/7%%. +Europa è tra 2,5/4,5%, stesso risultato per La Sinistra.

Europee 2019 Italia chi ha vinto | Le reazioni dei partiti

Nella serata del 26 maggio, subito dopo gli exit poll, i partiti hanno commentato il risultato.

Matteo Salvini ha commentato con un cartello in cui ha ringraziato l’Italia:

“Importa relativamente se saremo al 30 o 31%: un anno fa eravamo al 17%. È un risultato storico ed è storico che per la prima volta la Lega diventi primo partito in Italia”, ha dichiarato, nel corso di una diretta a Porta a porta, il capogruppo della lega alla Camera Riccardo Molinari.

“Non abbiamo intenzione di usare questo risultato per mettere in crisi il governo. Anzi, insieme M5s e Lega siamo oltre il 50%. Certo, il nostro risultato ci dà più forza per mettere al centro i nostri temi: dalle infrastrutture alla flat tax”, prosegue Molinari.

Il Movimento Cinque Stelle ha fatto sapere che commenterà solo quando ci sarà un quadro più chiaro del risultato, almeno di fronte a dati reali. In pratica quando sarà noto almeno il dato della metà del campione delle proiezioni. Lo comunicano fonti del Movimento.

Anche il Pd ha commentato il risultato: “Il Partito democratico c’è, è in campo, è la forza sulla quale costruire l’alternativa”. Lo ha detto il vicesegretario Pd Andrea Orlando al Nazareno commentando gli exit poll che danno i dem al secondo posto dietro la Lega.

++ Europee: II proiezione Pe, Ppe 178 seggi, S&D 152 ++

Liberali 108, Verdi 67 e Conservatori a 61. Enf di Salvini a 55

Europee 2019 Italia chi ha vinto | Le proiezioni del parlamento europeo

Nella seconda proiezione della composizione del futuro Parlamento Ue, al Partito popolare vanno 178 seggi, ai Socialisti e Democratici 152, e ai Liberali 108. Quarti i Verdi con 67 europarlamentari, poi i Conservatori a 61, mentre l’Enf (il gruppo della Lega di Salvini) avrebbe 55 seggi e l’Efdd (il gruppo dei Cinque Stelle e di Farage) 53.

La proiezione è basata sui risultati di 7 Paesi, dati provvisori di 15 e stime di 5, inclusa l’Italia.

Qui il grafico con la composizione dei seggi:

A questo link i dettagli sulla composizione del nuovo parlamento europeo

Qui invece tutti i risultati, paese per paese.