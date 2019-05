Elezioni Vercelli 2019 risultati | Chi ha vinto | Amministrative | Comunali

ELEZIONI VERCELLI 2019 RISULTATI – Domenica 26 maggio 2019 i cittadini di Vercelli si sono recati alle urne per eleggere il loro sindaco e a rinnovare il Consiglio comunale.

La data dell’eventuale secondo turno è fissata per il 9 giugno 2019. Il ballottaggio, essendo Vercelli una città con una popolazione superiore ai 15mila abitanti, è necessario nel caso in cui nessun candidato al primo turno riesca a ottenere la maggioranza assoluta. Passano al secondo turno i due candidati a sindaco più votati.

Ma chi ha vinto le elezioni a Vercelli? Qual è il nuovo sindaco? Di seguito i risultati aggiornati in tempo reale:

Elezioni Vercelli 2019 risultati | I candidati

Quanti e quali sono i candidati alla carica di Sindaco di Vercelli? In tutto sono sette gli aspiranti primi cittadini della città piemontese.

Maura Forte , sindaca uscente, che spera in un secondo mandato appoggiata dal Partito democratico, da Italia in comune e dalla lista Vercelli con Maura Forte

, sindaca uscente, che spera in un secondo mandato appoggiata dal Partito democratico, da Italia in comune e dalla lista Vercelli con Maura Forte Andrea Corsaro , ex primo cittadino di Vercelli, appoggiato da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia

, ex primo cittadino di Vercelli, appoggiato da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia Michelangelo Catricalà , sostenuto dal Movimento Cinque Stelle

, sostenuto dal Movimento Cinque Stelle Federico Bodo , sostenuto dalla lista +Europa Vercelli

, sostenuto dalla lista +Europa Vercelli Giacomo Ferrari , appoggiato da Vercelli Democratica

, appoggiato da Vercelli Democratica Alberto Profumo , che si presenta con la lista SiAmo Vercelli

, che si presenta con la lista SiAmo Vercelli Roberto Scheda, appoggiato da Uniti si vince e Voltiamo Pagina

Alle comunali di Vercelli, così come negli altri comuni italiani, è stato consentito il voto disgiunto. Cosa è? Si è potuto votare per un candidato sindaco e per la lista ad esso collegata o in alternativa per un candidato sindaco e per una lista non collegata.

