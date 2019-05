Chi ha vinto le Elezioni Regionali 2019 in Piemonte

Elezioni Regionali Piemonte 2019 vincitore | Chi ha vinto | Risultati

Un risultato netto. Una vittoria di larga misura. È quanto emerge dagli exit poll sulle Elezioni Regionali 2019 in Piemonte. Secondo gli exit poll realizzati da Opinio Italia per la Rai in testa tra il candidati a governatore c’è Alberto Cirio del centrodestra con una forchetta tra il 45 e il 49 per cento dei consensi. Il presidente di Regione uscente, Sergio Chiamparino, in corsa per il centrosinistra, non sarebbe andato oltre la forchetta del 36,5-40,5 per cento. Più staccato Giorgio Bertola, candidato del Movimento 5 Stelle, con il 12,0-16,0 per cento. Infine Walter Boero, candidato de Il Popolo della Famiglia, è stato indicato tra lo 0,0 e l’1 per cento.

> I risultati delle Elezioni Regionali 2019 in Piemonte

Con lo scrutinio ultimato in tutte le sezioni della regione, l’affluenza definitiva alle elezioni regionali del Piemonte, come comunicato dal Ministero dell’Interno, è del 63,3%, contro il 66,5% della precedente consultazione.

“Naturalmente un commento sul voto regionale sarà possibile solo sulla base dello spoglio reale, ma è evidente che se gli exit poll venissero confermati, la vittoria di Alberto Cirio e del centrodestra sarebbe netta”, è stato il commento di Sergio Chiamparino, candidato per il secondo mandato del centrosinistra. “In attesa dei risultati ufficiali, voglio ringraziare chi mi ha votato – ha aggiunto il governatore – e tutti coloro che mi hanno sostenuto ed aiutato in questa campagna elettorale”.

Elezioni Regionali Piemonte 2o19 vincitore | Cirio

Alberto Cirio, classe 1972, è un europarlamentare sostenuto da una coalizione di centrodestra. Dal 2010 al 2014 è stato assessore all’Istruzione, Turismo e Sport della Regione Piemonte durante la presidenza Cota. Iniziò la sua carriera al Comune di Alba, candidandosi come consigliere comunale in una lista della Lega. Ha militato nel Carroccio fino al 2014, anno in cui è entrato a far parte di Forza Italia. Nel 2014 è stato eletto eurodeputato nelle liste del partito azzurro, candidato nella circoscrizione Italia nord-occidentale.