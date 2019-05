Elezioni Prato 2019 risultati | Chi ha vinto | Amministrative | Comunali

ELEZIONI PRATO 2019 RISULTATI – Domenica 26 maggio 2019 i cittadini di Prato si sono recati alle urne della loro città per eleggere il loro sindaco e a rinnovare il Consiglio comunale.

La data dell’eventuale secondo turno è fissata per il 9 giugno 2019. Il ballottaggio, essendo Prato una città con una popolazione superiore ai 15mila abitanti, è necessario nel caso in cui nessun candidato al primo turno riesca a ottenere la maggioranza assoluta. Passano al secondo turno i due candidati a sindaco più votati.

Ma chi ha vinto le elezioni a Prato? Qual è il nuovo sindaco? Di seguito i risultati aggiornati in tempo reale:

+++ Qui i risultati delle elezioni comunali. Spoglio al via alle ore 14 di oggi, 27 maggio 2019 +++

Elezioni Prato 2019 risultati | I candidati

Quanti e quali sono i candidati alla carica di Sindaco di Prato? In tutto sono otto gli aspiranti primi cittadini della città emiliana.

Matteo Biffoni, sindaco uscente (nel 2014 vinse al primo turno) che cerca di ottenere il secondo mandato con l’appoggio di Partito Democratico, +Europa, Lista Sport, Demos, Lista Civica Biffoni.

sindaco uscente (nel 2014 vinse al primo turno) che cerca di ottenere il secondo mandato con l’appoggio di Partito Democratico, +Europa, Lista Sport, Demos, Lista Civica Biffoni. Daniele Spada, appoggiato da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista Civica Spada

appoggiato da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista Civica Spada Carmine Maioriello , sostenuto dal Movimento Cinque Stelle

, sostenuto dal Movimento Cinque Stelle Marilena Garnier , appoggiata dalle liste civiche Per Prato e Cittadini Pratesi

, appoggiata dalle liste civiche Per Prato e Cittadini Pratesi Roberto Lido Daghini , appoggiato dalla lista Comunisti Pratesi

, appoggiato dalla lista Comunisti Pratesi Aldo Milione , sostenuto dalla lista Prato Libera e Sicura

, sostenuto dalla lista Prato Libera e Sicura Emilio Paradiso , sostenuto dalla Lega Toscana, che corre per conto proprio rispetto al partito nazionale

, sostenuto dalla Lega Toscana, che corre per conto proprio rispetto al partito nazionale Mirco Rocchi, di Prato in Comune

Alle comunali di Prato, così come negli altri comuni italiani, è stato consentito il voto disgiunto. Cosa è? Si è potuto votare per un candidato sindaco e per la lista ad esso collegata o in alternativa per un candidato sindaco e per una lista non collegata.

